Samsung rusza z przedsprzedażą nowych Galaktyk i sypie prezentami

Podczas odbywającego się w Seulu wydarzenia Galaxy Unpacked 2023, Samsung zaprezentował swoje najnowsze urządzenia: składane smartfony, tablety i zegarki. Wszystkie one są już dostępne w przedsprzedaży w Polsce, w trakcie której można liczyć na atrakcyjne prezenty.

Smartfony Galaxy Z Flip5 i Galaxy Z Fold5

Decydując się na zakup w przedsprzedaży jednego z najnowszych składanych smartfonów Samsunga, czyli modelu Galaxy Z Flip5 lub modelu Galaxy Z Fold5, można nabyć urządzenie w wariancie pamięci 512 GB w cenie wariantu 256 GB. W ten sposób nie tylko można zyskać 2 razy więc pamięci, oszczędzając do 600 zł.

Z kolei w ramach Programu Odkup można wycenić i odsprzedaż swój dotychczasowy smartfon, aby zyskać od 500 zł do 3200 zł gwarantowanego zwrotu przy zakupie najnowszego "składaka" firmy Samsung. Alternatywnie do Programu Odkup można skorzystać z oferty Zwrot na Kartę. W tym przypadku przy zakupie jednego z premierowych smartfonów Galaxy, Samsung oferuje 450 zł w formie zwrotu na kartę do płatności mobilnych.

Dodatkowo wszyscy, którzy zamówią Galaxy ZFlip5 lub Galaxy Z Fold5 do 28 lipca 2023 roku, mają szansę otrzymać w prezencie słuchawki Galaxy Buds2 w kolorze czarnym.

Szczegółowe informacje o przedsprzedażowej ofercie oraz jej regulamin można znaleźć pod tym adresem.

Ceny nowych składanych smartfonów Samsunga w przedsprzedaży w Polsce wyglądają tak:

Samsung Galaxy Z Flip5 8/256 GB: 5599 zł ,

, Samsung Galaxy Z Flip5 8/512 GB: 5999 zł ,

, Samsung Galaxy Z Fold5 12/256 GB: 8799 zł ,

, Samsung Galaxy Z Fold5 12/GB: 9399 zł ,

, Samsung Galaxy Z Fold5 12 GB/1 TB: 10399 zł.

Zegarki Galaxy Watch6

A może wolisz nowy inteligentny zegarek? Decydując się na zakup jednego z najnowszych smartwatchy Galaxy Watch6 lub Galaxy Watch6 Classic w ofercie przedsprzedażowej, można skorzystać z Programu Odkup, by pomniejszyć kwotę zakupu o wartość odsprzedanego urządzenia lub opcji Zwrotu na Kartę, by otrzymać zwrot na kartę do płatności mobilnych w wysokości 450 zł. Dodatkowo, wybierając jeden z najnowszych smartwatchy Galaxy w ofercie przedsprzedażowej można otrzymać dodatkowo wygodny, idealny do korzystania podczas snu, pasek Fabric Band w kolorze czarnym lub beżowym – w zależności od modelu zegarka.

Dodatkowe informacje i regulamin znajdują się pod tym adresem.

Ceny nowych zegarków Samsunga w przedsprzedaży są następujące:

Galaxy Watch6 w kolorze czarnym, srebrnym lub złotym: 46 mm – 1599 zł , 44 mm – 1599 zł , 40 mm – 1499 zł ,

Galaxy Watch6 LTE: 46 mm – 1849 zł , 44 mm – 1849 zł , 40 mm – 1699 zł ,

Galaxy Watch6 Classic w kolorze czarnym lub srebrnym: 43 mm – 1899 zł , 47 mm – 2049 zł ,

Galaxy Watch6 Classic LTE: 43 mm – 2149 zł , 47 mm – 2299 zł .



Tablety Galaxy Tab S9

Konsumenci, którzy zdecydują się na zakup jednego z tabletów Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ lub Galaxy Tab S9 Ultra w terminie do 10 sierpnia 2023 roku, także mogą skorzystać z oferty podwojenia pamięci, oszczędzając nawet do 700 zł. Można również wybierać między Programem Odkup a ofertą Zwrot na Kartę, żeby zasilić kartę do płatności mobilnych kwotą 450 zł.

Więcej informacji i regulamin oferty przedsprzedażowej można znaleźć pod tym adresem.

Przedsprzedażowe ceny tabletów z serii Galaxy Tab S9 są takie:

Galaxy Tab S9 (11 cali): 8/128 GB, Wi-Fi – 3999 zł , 12/256 GB, Wi-Fi – 4699 zł , 12/256 GB, 5G – 5399 zł ,

Galaxy Tab S9+ (12,4 cala): 12/256 GB, Wi-Fi – 4999 zł , 12/512 GB, Wi-Fi – 5699 zł , 12/256 GB, 5G – 6399 zł ,

Galaxy Tab S9 Ultra (14,6 cala): 12/256 GB, Wi-Fi – 5999 zł , 12/512 GB, Wi-Fi – 6699 zł , 16 GB/1 TB, Wi-Fi – 7999 zł , 12/512 GB, 5G – 7399 zł , 16 GB/1 TB, 5G – 8699 zł .



Jak skorzystać z oferty przedsprzedażowej?

Aby skorzystać z promocji zorganizowanych w ramach przedsprzedaży nowych urządzeń Samsung Galaxy, należy:

dokonać zakupu smartfonu Galaxy Fold5 lub Galaxy Z Flip5, smartwatcha Galaxy Watch6 lub Watch 6 Classic, lub tabletu z rodziny Tab S9 u partnera handlowego Samsunga w terminie od 26 lipca do 10 sierpnia 2023 roku ,

aktywować zakupione w promocji urządzenie w terminie od 27 lipca do 17 sierpnia 2023 roku ,

zalogować się do aplikacji Samsung Members na zakupionym urządzeniu w ramach Konta Samsung.

wypełnić formularz dotyczący Programu Odkup lub Programu Zwrotu na Kartę.

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: Samsung