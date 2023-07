Dwa ekrany dla każdego: Samsung Galaxy Z Fold5 w Polsce

Samsung Galaxy Z Fold5 to spełnienie marzeń każdego, kto chce mieć jednocześnie smartfon i tablet. Jego nowa wersja wprowadza wyczekiwany, płaski zawias.

Galaxy Z Fold5 trochę zrzucił od poprzedniej wersji. Ten większy, składany smartfon Samsunga jeszcze nie był tak smukły. Nie tylko obudowa jest nieco cieńsza, ale też zawias w końcu składa się płasko, a nie „w klin”. Poza tym wizualnie zmieniło się niewiele – zewnętrzny ekran wciąż jest podejrzanie wydłużony, wewnętrzny zaś daje ogromną powierzchnię do pracy z wieloma okienkami i z rysikiem. Jeśli szukasz smartfonu wielozadaniowego, nie przejdziesz obojętnie obok nowego Folda.

Wiele okien, wiele aplikacji

Najwięcej zmieniło się w oprogramowaniu Galaxy Z Flip5. W Seulu mieliśmy okazję sprawdzić, jak będzie się pracowało na dwóch aplikacjach, trzech, czterech i więcej. Duży ekran wewnętrzny aż prosi się, by elegancko ułożyć kilka okienek obok siebie. Nowa wersja OneUI pozwala chować te okienka, które nie są obecnie potrzebne w taki sposób, by ich ramki nie zajmowały miejsca na ekranie. Samsung poprawił też „dock” – dolny pasek, na którym można umieszczać skróty do często używanych aplikacji. Ponadto, jeśli będziesz korzystać także z rysika, możesz używać go do podglądania zawartości okien, na przykład różnych stron otwartych w przeglądarce.

Samsung Galaxy Z Fold5 połączeniu z rysikiem S Pen będzie to perfekcyjne urządzenie dla pracujących w podróży i do rozrywki. Jak to działa w praktyce, najlepiej sprawdzić na filmie poniżej:

Oczywiście nie można nie korzystać z możliwości złożenia smartfonu i ustawienia w nietypowej pozycji. Nie ma to, jak móc oglądać film w podróży bez potrzeby trzymania smartfonu. Pomoże w tym poprawiony tryb Flex, a więc podział widoku aplikacji na dwie części. Samsung niezmiennie ten tryb poprawia i tu zyskaliśmy nowe funkcje i znacznie atrakcyjniejszy wygląd całości. Jeszcze jedna nowość zapowiada się niesamowicie, zwłaszcza jeśli pracujesz z grafiką albo dużo korzystasz z komunikatorów internetowych. Na Galaxy Z Fold5 będzie można błyskawicznie wyciąć obiekty ze zdjęć i wkleić je na przykład do rozmowy albo do dokumentu. To fenomenalne uzupełnienie rozpoznawania tekstu na grafikach.

Jeśli masz starszego Folda, mam dobrą wiadomość – część z opisanych tu nowości z czasem trafi na starszy model. Znajdziesz je także na tabletach Galaxy Tab S9, również prezentowanych dziś w Seulu.

Jaki aparat ma Samsung Galaxy Fold5?

Odpowiedź jest prosta: taki sam jak Galaxy S23 i Galaxy S23 Plus. Samsung przeniósł znany już, sprawdzony moduł z trzema aparatami do swojego nowego składaka. Miejsca jest tu dość, by zmieścić podłużny moduł. Znajdują się tu:

aparatami 50 Mpix (f/1,8, 23 mm, Dual Pixel AF, OIS),

(f/1,8, 23 mm, Dual Pixel AF, OIS), 12 Mpix (szeroki kąt 120˚, f/2,2, 13 mm)

(szeroki kąt 120˚, f/2,2, 13 mm) oraz 10 Mpix (tele, f/2,4, 70 mm, PDAF, zoom optyczny 3x).

W środku pracuje znów Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, a więc z modyfikacjami wprowadzonymi specjalnie dla smartfonów Samsunga. Akumulator Galaxy Z Fold5 ma pojemność 4400 mAh, ale nowa jednostka i energooszczędne ekrany powinny zapewnić mu długi czas pracy z dala od gniazdka.

Warto zwrócić tu uwagę na powiększone chłodzenie, widoczne na zdjęciu poniżej. W naszych rękach Galaxy Z Fold5 nadal zauważalnie się nagrzewał, ale wymiana temperatury z otoczeniem zachodzi sprawniej niż u poprzednika.

W końcu płaski zawias!

Przy pisaniu o składanych smartfonach Samsunga, które zobaczyliśmy na Galaxy Unpacked 2023, będę do znudzenia podkreślać postęp w konstrukcji zawiasów – w końcu Foldy składają się płasko. Najwyższa pora, bo Samsung został tu w tyle za konkurencją, a to zwyczajnie nie przystoi tak popularnej marce.

Znów mamy do czynienia z odporną ramą smartfonu, wykonaną z Armour Aluminium i szkłem Gorilla Glass Victur 2 na obu zewnętrznych stronach obudowy. Niestety w obudowie nie ma miejsca na rysik, ale Samsung znalazł na to świetne rozwiązanie – etui ochronne z uchwytem. Jest ono znacznie węższe niż to do Folda4. Można będzie kupić je w 3 kolorach.

Ile kosztuje Galaxy Z Fold5?

Ceny tego potężnego smartfonu startują z wysokiego pułapu, ale tego akurat się spodziewaliśmy. Cennik wygląda następująco:

Galaxy Z Fold5 12 + 256 GB: 8799 zł;

Galaxy Z Fold5 12 + 512 GB: 9399 zł;

Galaxy Z Fold5 12 GB + 1 TB: 10399 zł.

W regularnej sprzedaży będzie można kupić nowego Folda w kolorze czarnym, błękitnym i beżowym, a na Samsung.com dodatkowo będzie dostępny szary i niebieski (ciemniejszy od błękitnego, widocznego na zdjęciu powyżej).

Od dziś do 10 sierpnia do 23:59 obowiązuje przedsprzedaż. W ramach promocji można kupić nowego Folda z pamięcią 512 GB w cenie tego z pamięcią 256 GB. Fold z pamięcią 1 TB będzie zaś o 600 zł tańszy niż po zakończeniu promocji. Podobnie jak w przypadku Galaxy Z Flip5, tu również można skorzystać z odkupu starego urządzenia (zwrot od 500 do 3200 zł) lub zwrotu 450 zł do Google Wallet. Jeśli zdecydujesz się na zakup do 28 lipca, dostaniesz w prezencie słuchawki Galaxy Buds 2.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: własne