Samsung powiększył ekran! Znamy ceny Galaxy Z Flip5 w Polsce

Samsung Galaxy Z Flip 5 ma to, na co wszyscy czekaliśmy – większy ekran i poprawiony zawias, dzięki któremu składa się idealnie płasko. Ile będzie kosztował?

Samsung Galaxy Z Flip5 to przede wszystkim mocny smartfon, którego często wcale nie trzeba otwierać. Powiększony ekran okładki (czyli na zewnątrz) wprowadził nowe możliwości korzystania z aplikacji. Owszem, nadal nie uruchomię tu pełnych wersji aplikacji, ale mogę uruchomić między innymi z Mapy Google i YouTube'a. Poza tym niezmiennie dostępne są widżety do najpotrzebniejszych funkcji smartfonu, można odpowiedzieć na SMS czy zadzwonić.

Galaxy Z Flip5 składa się całkiem płasko

Wielokrotnie krytykowaliśmy składane smartfony Samsunga za to, że po złożeniu nie są płaskie. Szpara, którą zostawiał wewnętrzny ekran Galaxy Z Flip4, szpeci bryłę i u niektórych osób budzi pewien niepokój. Tu tego nie ma. Zawias niezmiennie wytrzyma 200 tysięcy złożeń, a folia na ekranie wewnętrznym została wzmocniona. I rzeczywiście pod palcami wydaje się bardziej twarda niż w starszych modelach Flipa.

Rama smartfonu to niezmiennie Armour Aluminium, a po obu stronach obudowy znajduje się absurdalnie śliskie i brudzące się od patrzenia Gorilla Glass Victus 2. Nie licz na to, że nowy Flip choć przez 10 sekund będzie czysty. Całość spełnia wymagania normy IPX8. Nie jest to smartfon wodoszczelny, bo woda może dostać się do wewnątrz, ale jest tak zabezpieczony, by mu w ogóle nie zaszkodziła.

Oczywiście, jeśli obawiasz się o wygląd Galaxy Flipa5, będziesz mieć do dyspozycji zatrzęsienie różnych etui, wkładek i akcesoriów. Będzie nawet statyw, który można przymocować do jednego z futerałów.

Jaki aparat ma Galaxy Z Flip5?

Korzystając z Galaxy Z Flip5, trzeba przyzwyczaić się do tego, że frontowy aparat w ekranie głównym służy do wideorozmów, a selfie robić należy aparatem głównym. Znalazły się tu dwa aparaty z matrycami 12 MPix o pikselu mierzącym 1,8 mikrometra – szerokokątny i ultraszerokokątny – oraz lampa doświetlająca. Podgląd zobaczysz oczywiście na ekranie okładki, tu też możesz przełączać tryby fotografowania (zwykły i portret) oraz włączyć nagrywanie filmu.

W środku pracuje Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, można więc liczyć na duży zapas mocy. Galaxy Z Flip5 uciągnie zarówno wymagające gry, jak i szybko uruchomi modele sztucznej inteligencji, które przetworzą zdjęcia. Dzięki temu można korzystać z trybu portretowego przy robieniu selfie oraz zaskakująco dobrego zoomu cyfrowego do 10x.

No i oczywiście można postawić smartfon półotwarty na dowolnej powierzchni i robić zdjęcia z odległości bez potrzeby korzystania ze statywu. Sztos!

Nowe możliwości Galaxy Z Flip5

Większy ekran zewnętrzny Galaxy Z Flip5 to z pewnością najważniejsza zmiana i najlepszy powód, by sięgnąć po ten smartfon. Wyświetlane na nim widżety są w stanie prezentować znacznie więcej informacji niż w poprzednich modelach, można też zabawić się w zaawansowaną personalizację, umieszczać tu różne zegarki, skróty, zdjęcia i animacje.

W kolekcji widżetów pojawił się między innymi nowy kalendarz, który poza widokiem dni miesiąca wyświetla także plan na najbliższy dzień. Kolejna świetna nowość to widżet do odczytywania wiadomości, który w końcu pozwala odpisać z użyciem małej klawiatury. Można też zadzwonić bez rozkładania smartfonu czy zajrzeć do zapisu aktywności w apce Samsung Health.

Nadal nie można uruchamiać tu pełnych wersji aplikacji. Mamy jednak namiastkę tego, bo deweloperzy mogą dopasować swoje apki do małego ekranu. Już teraz można skorzystać w ten sposób z nawigacji w Google Maps i obejrzeć film z YouTube'a. Są tu też świetne narzędzia do tworzenia YouTube Shorts, co ucieszy twórców. Z czasem powinny pojawiać się kolejne „zmniejszone” aplikacje.

W półotwartej pozycji zaś ogromną korzyścią będzie ulepszony tryb Flex, czyli dzielenie widoku aplikacji na dwie części – górną i dolną.

Ile kosztuje Samsung Galaxy Z Flip5?

Niestety więcej niż Galaxy Z Flip4. Do Polski przybędą smartfony w kolorze grafitowym, beżowym, lawendowym i miętowym. Ponadto w sklepie Samsung.com będzie można kupić też wersję niebieską, żółtą i zieloną. Samsung będzie nas też rozpieszczał różnymi dodatkami, futerałami i wkładkami, które zapewnią dodatkową personalizację.

Ceny wyglądają następująco:

Samsung Galaxy Z Flip5 8 + 256 GB: 5599 zł ;

; Samsung Galaxy Z Flip5 8 + 512 GB: 5999 zł.

Samsung przygotował oczywiście promocję przedsprzedażową: 2x większa pamięć w cenie. To oznacza, że w cenie modelu z 256 GB miejsca na dane dostaniesz 512 GB. Ponadto można skorzystać z programu odkupu starego smartfonu i odebrać od 500 do 3200 zł, zależnie od modelu i jego stanu. Jeśli masz inne plany, zyskasz 450 zł zwrotu do portfela Google. Możesz te pieniądze wydać, płacąc zbliżeniowo swoim nowym smartfonem. Przedsprzedaż trwa do 10 sierpnia do godziny 23:59, od 11 sierpnia obowiązywać będą standardowe warunki.

Co więcej, jeśli kupisz Galaxy Z Flip5 do 28 lipca do 23:59, otrzymasz w prezencie także słuchawki Galaxy Buds 2.

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: własne