Lepszy sen Galaxy Watch 6. Nowe zegarki Samsung pokonają bezsenność

Nowa seria zegarków Samsunga, czyli Galaxy Watch 6, stawia na lepszy sen. Pojawił się nawet pasek, z którym spanie będzie wygodniejsze.

Zegarki Galaxy Watch 6 zostały zaprezentowane razem ze składanymi smartfonami i tabletami podczas Galaxy Unpacked w Seulu. W 2023 roku odświeżony został standardowy Watch 6 oraz Watch 6 Classic, czyli ten z obrotową lunetą. W obu liniach będziemy mogli wybrać wersję z Wi-Fi i z LTE, obsługującą eSIM.

Lepszy sen z Galaxy Watch 6

Nie sposób nie zauważyć, że coraz więcej osób ma problemy ze spaniem. Dlatego też Samsung w tym roku postawił na lepszą analizę snu w aplikacji Samsung Health z pomocą zegarków Galaxy Watch 6. Co ciekawe, nawet dioda służąca do monitorowania tętna na nadgarstku została zamieniona, by ułatwić spanie. Zamiast zielonej, która może obudzić noszącego, nowe zegarki mają diodę wykorzystującą podczerwień. Światło to jest poza spektrum widzialnym przez ludzi, więc nie powinna nam przeszkadzać. Ponadto Samsung zaprojektował „trenera snu” – funkcję, która pokieruje wyciszeniem się i zasypianiem.

Nowe zegarki mają większe elementy interfejsu, więc obsługa będzie łatwiejsza. Skorzystają na tym przede wszystkim osoby z wadami wzroku. Niezmiennie możemy liczyć na monitorowanie tętna, EKG i szacowanie ciśnienia (tu potrzebna jest kalibracja z użyciem ciśnieniomierza mankietowego przynajmniej raz w miesiącu) oraz na analizę składu ciała na podstawie przewodzenia prądu. W razie upadku zegarek może wysłać wiadomość SOS do bliskich i nie przerwie monitorowania pracy serca. Nie jest to co prawda wyrób medyczny (jeszcze?), ale i tak może uratować życie. Na pewno warto wybrać się do lekarza, jeśli Galaxy Watch 6 będzie ostrzegał o nieregularnej pracy serca.

Galaxy Watch 6 będzie gratką dla kobiet, bo Samsung wprowadził monitorowanie cyklu miesiączkowego na podstawie temperatury skóry. Wszystkie dane o zdrowiu są zabezpieczone przez system Knox. Z czasem na zegarkach Galaxy Watch pojawi się więcej pełnowymiarowych aplikacji. Będzie można na przykład… sprawdzić pocztę. Google zapowiedział już mini-Gmaila.

Niezwykle ważnym elementem tego ekosystemu są paski. Samsung ułatwia wymianę, można więc szybko zamienić ekoskórę na tworzywo sztuczne przed treningiem. Na noc zaś można zakładać mięciutki pasek tekstylny, który ani trochę nie będzie przeszkadzał na nadgarstku.

Ile kosztuje Samsung Galaxy Watch 6?

Zegarki Galaxy Watch 6 są już dostępne. Jeśli kupisz któryś z nich w przedsprzedaży, możesz liczyć na odkup starego urządzenia lub zwrot do portfela Google Wallet. Dostaniesz też materiałowy pasek „do spania”. Ceny wyglądają następująco:

Galaxy Watch 6 w kolorze czarnym, srebrnym lub złotym: 46 mm – 1599 zł; 44 mm – 1599 zł; 40 mm – 1499 zł;

Galaxy Watch 6 LTE: 46 mm – 1849 zł; 44 mm – 1849 zł; 40 mm – 1699 zł;

Galaxy Watch 6 Classic w kolorze czarnym lub srebrnym: 43 mm – 1899 zł; 47 mm – 2049 zł;

Galaxy Watch 6 Classic LTE: 43 mm – 2149 zł; 47 mm – 2299 zł.



Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: własne