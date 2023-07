Samsung przekonuje: olej laptopa. Galaxy Tab S9 to lepszy wybór

Tablet zamiast laptopa? Samsung kolejny raz udowodnił, że to się sprawdza. Na Unpacked 2023 w Seulu zobaczyliśmy nową linię tabletów Galaxy S9.

Nowe tablety Galaxy Tab S9 zostały podzielone na identyczne kategorie jak smartfony Galaxy S23. Mamy więc 11-calowe tablety S9, tablety S9+ o przekątnej 12,4 cala i monstrulane, 14,6-calowe S9 Ultra – wszystkie mają czytnik linii papilarnych w ekranie. Każdy z nich można kupić w wersji czarnej i srebrnej, z Wi-Fi lub z 5G. Dostępne są dla nich różne rysiki i zaskakująco wygodne klawiatury: odświeżona klawiatura z gładzikiem i nowa, znacznie cieńsza i lżejsza klawiatura bez gładzika.

W zestawie z każdym z nich otrzymasz podstawowy rysik S Pen, łączący się z tabletem przez Bluetooth i ładowany indukcyjnie z tabletu. Tym samym mogą zastąpić laptopy i dają wyjątkowe możliwości notowania odręcznego, rysowania, retuszu zdjęć i podobnych czynności. Nawet pod wodą! Zarówno tablet, jak i rysik spełniają wymagania normy IPX8.

Galaxy Tab S9 z ekranem Dynamic Amoled

Nowy typ ekranu to nowość, którą widać na pierwszy rzut oka w serii Galaxy Tab S9. Wszystkie modele otrzymały ten panel oraz możliwość automatycznego dopasowywania jasności i odświeżania do treści, a także systemy ochrony wzroku. Ta ostatnia cecha będzie szczególnie korzystna dla rodzin, w których tablet jest urządzeniem „przechodnim”, oczywiście w połączeniu z możliwością założenia na nim kilku kont i przestrzenią przygotowaną specjalnie dla dzieci. Rodziny mogą też współdzielić album ze zdjęciami.

Nie sposób nie zauważyć, że nawet największy tablet Galaxy Tab S9 jest cieniutki i zaskakująco lekki. Urządzenia mają 5,5 (Ultra), 5,7 (Plus) i 5,9 mm grubości i ważą odpowiednio 737, 581 i 500 gramów w wersji z 5G. Modele bez modemu są o ok. 2 g lżejsze. Co ciekawe, można tu korzystać z fizycznej karty SIM lub eSIM.

W cienkiej obudowie każdego z nich zmieściły się 4 głośniki dostrojone przez AKG. Zapas mocy obliczeniowej zapewnia Snapdragon 8 Gen. 2. To dostatecznie mocny czip, by na tabletach Galaxy Tab S9 montować filmy czy przygotowywać projekty CAD. Dlatego też na każdym z nich znajdziesz przeinstalowane aplikacje Luma Fusion, Clip Studio Paint i mobilny CAD.

Galaxy Tab S9 w cenie laptopa

Cenink tabletów Samsunga może przyprawić o zawrót głowy, zwłaszcza gdy spojrzeć na serię Ultra:

Galaxy Tab S9 (11 cali): 8 + 128 GB, Wi-Fi – 3999 zł; 12 + 256 GB, Wi-Fi – 4699 zł; 12 + 256 GB, 5G – 5399 zł;

Galaxy Tab S9+ (12,4 cala): 12 + 256 GB, Wi-Fi – 4999 zł; 12 + 512 GB, Wi-Fi – 5699 zł; 12 + 256 GB, 5G – 6399 zł;

Galaxy Tab S9 Ultra (14,6 cala): 12 + 256 GB, Wi-Fi – 5999 zł; 12 + 512 GB, Wi-Fi – 6699 zł; 16 GB + 1 TB, Wi-Fi – 7999 zł; 12 + 512 GB, 5G – 7399 zł; 16 GB + 1 TB, 5G – 8699 zł.



Kupując tablet z serii Galaxy Tab S9 do 10 sierpnia do 23:59 możesz skorzystać z odkupu i uzyskać od 500 do 3200 zł „zniżki” za stare urządzenie. Alternatywnie możesz dostać 450 zł do wydania bezgotówkowo za pośrednictwem portfela Google.

