Infinix robi rewolucję w ładowarkach. Tak szybko jeszcze nie było

Bateria w Twoim smartfonie ładuje sie zbyt wolno? To zobacz, co wymyślił Infinix: przewodowe ładowanie od 0 do 100% w 8 minut i ładowanie indukcyjne od 0 do 100% w 16 minut. To potrafi technologia Infinix All-Round FastCharge.

Infinix All-Round FastCharge to technologia pozwalająca naładować smartfon za przewodowo do 25% w ciągu minuty, ładowanie od 1% do 100% zajmuje około 7,5 minuty, a przy ładowaniu indukcyjnym 100% zostanie osiągnięte w 16 minut. Jak podaje producent, to odpowiedź na potrzeby użytkowników, kiedy konieczność jak najszybszego naładowania smartfonu jest najbardziej pożądana.

Zobacz: Infinix rzuca konkurencję na glebę. Tak się robi budżetowce (test)

Zobacz: Infinix Zero Ultra – 200 Mpix i błyskawiczne ładowanie w pięknym wydaniu

Infinix od dawna jest pionierem technologii szybkiego ładowania – dwa lata temu wprowadziliśmy na rynek technologię 160 W FastCharge, a w ubiegłym roku 180 W Thunder Charge. Teraz proponujemy kolejne w pełni bezpieczne, inteligentne i elastyczne rozwiązanie. Technologie 260 W All-Round FastCharge i 110 W Wireless All-Round FastCharge wyznaczają zupełnie nowy poziom rozwoju technologii.

– powiedział Lian Zhang, zastępca dyrektora generalnego, Infinix

Przewodowy All-Round FastCharge z mocą 260 W

Stworzenie technologii ładowania o mocy 260 W było możliwe dzięki opracowaniu przełomowych rozwiązań w architekturze układu ładowania smartfonu. Działa ono w oparciu o układ obwodów z 4 pompami, który inteligentnie zarządza zapotrzebowaniem urządzenia na energię. Dzięki wykorzystaniu pomp ładujących, unowocześnionej baterii 12C o pojemności 4400 mAh i wieloelektrodowej strukturze, zapewnia wysoką wydajność konwersji ładowania na poziomie 98,5% i zwiększa jej trwałość. Dzięki temu bateria zachowuje ponad 90% energii nawet po tysiącu cykli ładowania.

Ładowarka z kolei wykorzystuje innowacyjną architekturę obwodów PFC+AHB z potrójnego materiału GaN, o wysokiej gęstości mocy. Równocześnie jest niewielka, biorąc pod uwagę jej możliwości, i zapewnia bezpieczeństwo oraz inteligentną kontrolę ładowania. Ładowarki można używać do ładowania innych urządzeń. Specjalnie zaprojektowany kabel jest wyposażony w kontrolujący przepływ energii chip E-marker i może przewodzić prąd o natężeniu do 13 A.

Indukcyjny All-Round FastCharge z mocą 110 W

Na opracowanie tego rozwiązania pozwoliło zastosowanie specjalnie wykonanych niestandardowych cewek o małej czułości. Użycie mniejszej ich liczby niż w tradycyjnych konstrukcjach pozwoliło zmieścić szersze cewki w tej samej przestrzeni, zmniejszyć ich opór wewnętrzny, ograniczyć wzrost temperatury oraz wydłużyć czas ładowania mocy szczytowej, a tym samym zwiększyć wydajność ładowania bezprzewodowego.

Zaprojektowana na potrzeby tej technologii ładowarka indukcyjna ma podwójną cewkę, umożliwiającą ładowanie zarówno w pionie, jak i w poziomie. Stacja ładująca została wyposażona w cichy wentylator rozpraszający ciepło.

Wygoda i bezpieczeństwo ładowania

W swoim długofalowym planie działania Infinix skupia się nie tylko na szybkości ładowania, ale też na wygodzie, uniwersalności, inteligencji i bezpieczeństwie opracowywanych rozwiązań. Dlatego technologia All-Round FastCharge oferuje również możliwość ładowania zwrotnego (czyli ładowania innych urządzeń za pomocą smartfonu), ładowania inteligentnego (pozwalające efektywnie zarządzać dystrybucją energii), ładowania obejściowego (pozwalającego na zasilanie smartfonu bezpośrednio przez ładowarkę ścienną bez używania baterii telefonu) oraz ładowania wieloprotokołowego (pozwalającego na ładowanie również innych urządzeń przy użyciu tej samej ładowarki). Rozwiązanie Infinix jest kompatybilne z wieloma protokołami ładowania, w tym PD 3.0.

Bezpieczeństwo urządzeń zapewnia ponad 140 mechanizmów ochronnych i ponad 20 czujników temperatury, które mają chronić przed przegrzaniem nawet podczas ładowania w wysokich temperaturach.

Nowa technologia ładowania ma zadebiutować jeszcze w tym roku w nowych smartfonach Infinix z serii Note.

Zobacz: Realme GT3 z ładowaniem 240 W zadebiutował. Znamy cenę

Zobacz: Realme GT Neo5 zaprezentowany. Ma ładowanie 240 W i oświetlenie RGB

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Infinix

Źródło tekstu: Infinix