Infinix rzuca konkurencję na glebę. Tak się robi budżetowce (test)

Infinix nadal jest nowym graczem na polskim rynku urządzeń mobilnych. Jeżeli oczekiwać powiewu świeżości, to od kogo innego, jak nie od nich? Firma wprowadza do naszego kraju kolejny smartfon i tym razem może mocno namieszać w segmencie budżetowym.

Infinix wszedł do Polski w połowie zeszłego roku i to od razu z grubej rury prezentując kilka swoich ciekawych urządzeń. Jednym z nich był topowy smartfon Zero Ultra z ładowaniem 180 W i aparatem 200 Mpix. Jednak chińskie przedsiębiorstwo ma w swoim asortymencie nie tylko modele z najwyższej półki cenowej. Infinix jest gotowy, by namieszać również wśród budżetowców.

Pod koniec zeszłego roku, Infinix zaprezentował model Note 12 2023, który na pierwszy rzut oka może wydawać się nieco okrojoną kalką ich wcześniejszego urządzenia Note 12 Pro. Smartfon charakteryzuje się wyświetlaczem AMOLED o rozdzielczości FHD+, szybkim ładowaniem 33 W i niską ceną. W oficjalnym sklepie można urządzenie dostać za 1199 złotych, choć od premiery bywało już na przecenie.

Specyfikacja:

Waga: 0,195 kg

Wymiary: 16,4 × 7,7 × 0,8 cm

Kolor: Biały, Niebieski

Pamięć RAM: 8 GB

Pamięć wewnętrzna: 128 GB

Możliwość rozszerzenia pamięci wewnętrznej: do 2 TB

Procesor: MediaTek Helio G99 (2x A76 2.2GHz, 6x A55 2.0GHz)

Przekątna ekranu: 6.7"

Rozdzielczość ekranu: 1080×2400 px

Typ ekranu: AMOLED

System operacyjny: Android 12

Aparat tylny: 50 Mpix/AF+Czujnik głębi 2 MP+Obiektyw Si

Aparat przedni: 16 MP

Rozdzielczość nagrywania wideo: 2K@30FPS

Dźwięk: Podwójne głośniki z Hi-Res

Funkcje : Akcelerometr, Czujnik światła, Czujnik zbliżeniowy, Czytnik linii papilarnych, E-Kompas, Żyroskop

Łączność: Bluetooth, GPS, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G, 5G, NFC, OTG, USB Typ C, Wejście słuchawkowe 3.5 mm Jack, Wi-Fi

Gniazdo karty SIM: Dual Nano SIM+Micro SD

Sieć: 2G, 3G, 4G

Pojemność baterii: 5000 mAh

Ładowanie: 33 W

Co w zestawie?



Infinix jest marką, która chce zdobyć zaufanie klienta poprzez uczciwe podejście do oferowanego sprzętu. Coraz więcej firm „zapomina” o tym, by w zestawie zawrzeć ładowarkę. W przypadku smartfona Infinix Note 12 2023 dostajemy pełen zestaw, więc oprócz urządzenia i kabla, możemy liczyć także na ładowarkę 33 W, czyli najmocniejszą, jaką jest w stanie smartfon obsłużyć oraz przezroczystą obudowę ochronną. Nie brakuje również kluczyka do otwarcia tacki SIM ani dokumentacji.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Własne