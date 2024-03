Xiaomi Poco F6 Pro ujawnia tajemnice. Ten numer wszystko zdradza

Fani marki Xiaomi, których nie przekonały smartfony Poco z serii M6 i X6, wkrótce będą mieli nowy powód do zastanowień. Nadciąga Poco F6 Pro, który ujawnił tylko trochę, a zarazem prawie wszystko.

Po globalnych premierach smartfonów Poco X6, X6 Pro oraz Poco M6 Pro producent wprowadzić na rynek planuje tani smartfon Poco X6 Neo, ale ma jeszcze coś w zanadrzu – model Poco F6 Pro, który należy do najwyżej pozycjonowanej serii telefonów marki.

Poco F6 Pro zaistniał już w pierwszej bazie danych urzędów certyfikacyjnych – NBTC w Tajlandii. To oznacza, że wkrótce smartfon pojawi się w kolejnych takich instytucjach i w końcu trafi na rynek. Poprzednik, Poco F5 Pro, miał swoją premierę w maju 2023, więc i tym razem może to być podobny termin.

Odwiedzający NBTC Poco F6 Pro zdradził niewiele swoich tajemnic, ale zarazem prawie wszystko. Urząd potwierdził nazwę telefonu oraz jego oznaczenie kodowe 23113RKC6G. Niemal identyczne – 23113RKC6C – ma Redmi K70. I już wszystko jasne.

Poco F6 Pro – czego oczekiwać?

Jeżeli Poco F6 Pro to rebrandowany Redmi K70, to należy spodziewać się bardzo dobrze wyposażonego średniaka o kilku cechach flagowców, a przy tym dobrze wycenionego. Autem telefonu okaże się na pewno 12-bitowy ekran OLED 6,67 cala o rozdzielczości 1440 x 3200, z odświeżaniem 120 Hz oraz jasnością do 4000 nitów i wsparciem dla standardów Dolby Vision i HDR10+.

Moc do pracy zapewni Snapdragon 8 Gen 2, wspierany przez nawet 16 GB RAM-u. Co ciekawe, w Redmi K70 jest to szybszy standard LPDDR5x 8533 Mbps, miejmy nadzieję, że trafi też do F6 Pro. Konfiguracje pamięciowe mogą się jednak różnić od oryginału, więc o ile 512 GB pamięci UFS 4.0 wydaje się realne, to już wersji 1 TB możemy nie zobaczyć.

Sekcję foto będą reprezentować trzy aparaty: 50 Mpix (matryca Light Fusion 800, przysłona f/1,6, OIS + EIS), szerokokątny 8 Mpix (f/2,2, 120°) oraz makro 2 Mpix (f/2.4). Z przodu znalazła się jednostka 16 Mpix.

Akumulator 5000 mAh będzie można ładować z mocą 120 W, a wszystkim powinien sterować najnowszy system HyperOS.

Ile może kosztować Poco F6 Pro? Trudno w tej chwili przewidywać, ale dla przypomnienia zeszłoroczny Poco F5 Pro w wariancie 12 + 256 GB wkroczył do w Polski z ceną 2799 zł, prawdopodobnie więc i teraz będzie to podobny pułap.

