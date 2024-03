Xiaomi pręży muskuły. Poco X6 Neo pobije Realme 12 5G

Po premierze Realme 12 5G firma Xiaomi zapowiedziała zbliżający się debiut Poco X6 Neo, sugerując, by zaczekać na ten model i nie wydawać pieniędzy na sprzęt konkurencji.

Wczoraj zadebiutował Realme 12 5G – smartfon z ekranem IPS LCD 6,72 cala, układem Dimensity 6100+ oraz aparatem 108 Mpix. W Indiach telefon kosztuje od 17 tys. rupii, czyli około 810 zł. Wydaje się to dobrą propozycją dla oszczędnych użytkowników, ale Xiaomi zapowiada jeszcze coś lepszego.

Himanshu Tandon z indyjskiego oddziału Poco skomentował premierę Realme 12 5G stwierdzeniem, że wszyscy naprawdę powinni zaczekać na model Neo. Jako słabe punkty nowości konkurencji wskazał to, że smartfon z układem Dimensity 6100+ (do 2,2 GHz) i ekranem LCD kosztuje 17 tys. rupii, gdy Poco M6 (na zdjęciu otwierającym) o podobnych parametrach kosztuje poniżej 10 tys. rupii, co w przeliczeniu oznacza kwotę niższą niż 500 zł.

After seeing today's launch, everyone should REALly wait for the 'Neo' upgrade.



Red Flags: Dimensity 6100+, LCD at 17k? 😮😕



Just an FYI, we use Dimensity 6100+ in #POCOM65G which is priced under 10k. #POCOX6Neo — Himanshu Tandon (@Himanshu_POCO) March 6, 2024

Przewagą Realme 12 5G w tym porównaniu jest lepszy ekran Full HD+, może też się nią okazać aparat 108 Mpix, a nie 50 Mpix, ale jak wynika z zapowiedzi, Poco X6 Neo już całkiem zmieni układ sił. Smartfon pojawiał się już we wcześniejszych przeciekach i zaoferuje ekran AMOLED 6,67 cala Full HD+ 120 Hz o jasności do 1000 nitów, aparat 108 Mpix oraz układ Dimensity 6080. Wbrew numeracji, jest to nieco szybsza wersja Dimensity 6100+, w której główna para rdzeni pracuje z częstotliwością do 2,4 GHz, czyli o 200 MHz wyższą. W praktyce różnica będzie raczej mało widoczna.

Co jeszcze wiadomo o Poco X6 Neo? Wszystko wskazuje na to, że to rebrandowana wersja Redmi Note 13R Pro. Oryginał ma 12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci UFS 2.2, przedni aparat 16 Mpix oraz akumulator 5000 mAh z lądowaniem 33 W. Podobnych parametrów należy oczekiwać w Poco X6 Neo, który w Indiach ma kosztować poniżej 16 000 rupii, czyli około 760 zł. Zapowiada się więc na mocną walkę w segmencie budżetowych smartfonów na każdą kieszeń.

Poco X6 Neo zaistniał już na pierwszych zdjęciach na żywo, które dodatkowo potwierdzają duże podobieństwo do Redmi Note 13R Pro. Do premiery nowego Poco ma dojść już w przyszłym tygodniu.

