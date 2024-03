Realme 12 5G. Już jest nowy król budżetowców

Zadebiutował czwarty telefon z dwunastkowej serii Realme – czyli Realme 12 5G. Jest to całkiem dobrze wyposażony budżetowiec za przystępną cenę.

Chociaż w sprzedaży jest już seria Realme 12 Pro, to dopiero teraz producent pokazał podstawowy model dwunastej generacji, czyli Realme 12 5G. Wcześniej doczekał się też premiery Realme 12+ 5G, jednak to dzisiejsza nowość ma największy potencjał na rynkowy sukces – w swojej klasie cenowej.

Realme 12 5G wkracza do sprzedaży w Indiach, gdzie jego cena w przeliczeniu zaczyna się od około 810 zł. W Polsce może to więc być 999 zł. Co producent proponuje za takie kwoty?

Realme 12 5G z nowym przyciskiem

Realme 12 5G ma być przystępny cenowo, ale z wyglądu udaje znacznie droższe modele. Duża wyspa aparatów oraz imitujący skórę tył telefonu przypominają chociażby serię Pro. Absolutną nowością w produktach Realme jest wielofunkcyjny przycisk zasilania. Został z nim zintegrowany nie tylko czytnik linii papilarnych, ale także przełącznik Dynamic Button pozwalający na szybki wybór jednej z kilku dodatkowych funkcji – np. latarki czy aparatu. Obudowa telefonu jest płaska – ma 7,69 mm – i znalazło się na niej miejsce na głośniki stereo.

Swój budżetowy charakter Realme 12 5G zdradza jednak na ekranie – nie jest to AMOLED, lecz matryca IPS. Wyświetlacz ma przekątną 6,72 cala i rozdzielczość Full HD+. Odświeżanie ekranu działa w sześciu stopniach w zakresie od 45 do 120 Hz, a maksymalna jasność sięga 950 nitów.

Za szybkość pracy odpowiada układ MediaTek Dimensity 6100+ (6 nm) z rdzeniami CPU o taktowaniu do 2,2 GHz oraz grafiką Mali-G57 MC2. Do tego smartfon otrzymał RAM w standardzie LPDDR4x – o wielkości 6 lub 8 GB – oraz 128 lub 256 GB pamięci UFS 2.2 z opcją rozbudowy o 2 TB dzięki karcie microSD. W takim połączeniu trudno liczyć na dużą wydajność, jednak dla mniej wymagającego użytkownika mocy będzie w sam raz.

Realme 12 5G zgodnie z nazwą pozwala na dostęp do sieci 5G, także w najnowszym u nas paśmie C, do tego połączy się z Wi-Fi 5 oraz z akcesoriami poprzez Bluetooth 5.2. W indyjskiej wersji nie pojawia się wzmianka o NFC, ale to już standard w przypadku premier w tym kraju. W globalnej wersji tej funkcji nie powinno zabraknąć. Smartfon ma też wyjście audio 3,5 mm.

A co kryje ta duża wyspa fotograficzna? Realme 12 5G wyposażony jest w główny aparat 108 Mpix (ISOCELL HM6, f/1,75), który pozwala uzyskać matrycowy zoom 3x. Dodatek stanowi czujnik głębi 2 Mpix oraz doświetlenie LED. Czwartek oczko to prawdopodobnie atrapa aparatu. Z przodu znalazła się z koeli jednostka z matrycą 8 Mpix (f/2.0).

Akumulator 5000 mAh będzie można ładować z mocą 45 W, a wszystkim zarządza Android 14 z Realme UI 5.0.

W Indiach Realme 12 5G oferowany jest w wariancie 6 + 128 GB za 16 999 rupii (813 zł) oraz 8 + 128 GB za 17 999 rupii (861 zł). Na stronie producenta jest też wzmianka o wariancie 256 GB, ale nie jest dostępny w sprzedaży. Użytkownicy mogą wybrać jasnofioletową lub ciemnozieloną wersję kolorystyczną obudowy.

