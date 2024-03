Xiaomi 14T Pro na horyzoncie. Już trafił do bazy IMEI

Chociaż na globalne rynki weszła właśnie seria Xiaomi 14, to producent już intensywnie myśli o przyszłości – czyli serii „T”, z założenia tańszej wersji flagowców. Xiaomi 14T Pro został już dostrzeżony w bazie danych IMEI.

Seria Xiaomi 14T pojawiała się dotąd wyłącznie w spekulacjach, które teraz jednak znalazły swe pierwsze potwierdzenie w wiarygodnym źródle, czyli bazie danych IMEI, gdzie zadebiutował Xiaomi 14T Pro. Telefon został tam wymieniony pod nazwą rynkową, a także pod nazwą kodową „rothko” oraz z numerami wersji globalnej 2407FPN8EG i japońskiej 2407FPN8ER.

Bardzo podobne oznaczenie – 2407FPN8EG – pojawiło się już wcześniej w kontekście Redmi K70 Ultra. To pozwala bez ryzyka wielkiego błędy wysnuć wniosek, że wprowadzany na światowe rynki Xiaomi 14T Pro to inaczej rebrandowana wersja wyłącznie chińskiego Redmi K70 Ultra.

Co daje nam ta informacja? Niestety, w tej chwili jeszcze niewiele. Redmi K70 Ultra dopiero czeka na swoją premierę, do której ma dojść w sierpniu. Dopiero po tym wydarzeniu, we wrześniu światło dzienne ujrzy seria Xiaomi 14T. Fani marki, którzy czekają na telefony z linii T, muszą więc uzbroić się w cierpliwość.

Wiadomo tylko, że Xiaomi 14T Pro, jak i jego pierwowzór Redmi, będzie napędzany przez układ Dimensity 9300, czyli flagowy SoC MediaTeka wcześniejszej generacji. Jest to jednostka w litografii 4 nm, z głównym rdzeniem Cortex-X4 o taktowaniu do 3,25 GHz i 12-rdzeniowym GPU Immortalis-G720. Układ porównywalny jest wydajnościowo ze Snapdragonem 8 Gen 3.

Wydajności w Xiaomi 14T Pro na pewno nie zabraknie, tym bardziej że w spekulacjach pojawia się też informacja o zastosowaniu w tym telefonie nawet 24 GB pamięci RAM w najszybszym standardzie LPDDR5T o prędkości 9,6 Gbps. Smartfon otrzyma też pamięć UFS 4.0 do 1 TB oraz ekran AMOLED LTPO w rozdzielczości 1.5K.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, GSMChina

Źródło tekstu: Gizmochina, GSMChina