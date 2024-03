Xiaomi 14 Ultra to fotograficzny potwór z górą prezentów w przedsprzedaży

Ruszyła przedsprzedaż smartfonu Xiaomi 14 Ultra. Urządzenie to prawdziwa fotograficzna bestia. Zamawiając to urządzenie teraz, można zyskać furę prezentów, które przydadzą się podczas korzystania z topowego flagowca chińskiej marki.

Xiaomi 14 Ultra to najnowszy smartfon tej chińskiej firmy, który swoją globalna premierę miał podczas targów MWC 2024 w Barcelonie. Urządzenie zostało wyposażone w 6,73-calowy wyświetlacz LTPO AMOLED o rozdzielczości 1440 x 3200 pikseli, który może się pochwalić odświeżaniem obrazu z częstotliwością do 120 Hz oraz szczytową jasnością sięgającą 3000 nitów. Ekran jest chroniony szkłem Xiaomi Shield Glass i został zintegrowany z przednim aparatem fotograficznym o rozdzielczości 32 Mpix (f/2.0) oraz optycznym czytnikiem linii papilarnych.

Tylny zestaw aparatów składa się z czterech jednostek wyposażonych w matryce o rozdzielczości 50 Mpix. Ta w głównym aparacie to 1-calowy czujnik Sony LYT-900, któremu towarzyszy obiektyw ze zmienną przysłoną f/1.6-f/4.0 oraz optyczna stabilizacja obrazu. Pozostałe aparaty korzystają z czujnika Sony IMX858, którym towarzyszą obiektyw ultraszerokokątny (f/1.8), teleobiektyw z zoomem optycznym 3,2x (f/1.8, OIS) oraz teleobiektyw peryskopowy z zoomem optycznym 5x (f/2.5, OIS). W komplecie jest też czujnik ToF 3D.

Wewnątrz obudowy, która zapewnia ochronę przed pyłami i wodą na poziomie IP68, pracuje układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, współpracujący z 16 GB RAM-u i 512 GB pamięci masowej. Smartfon oferuje między innymi łączność 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC i podczerwień. Jest też odbiornik nawigacji satelitarnej, port USB-C 3.2 Gen 2 oraz głośniki stereo.

Xiaomi 14 Ultra w wydaniu na globalny rynek jest zasilany akumulatorem o pojemności 5000 mAh (5300 mAh w Chinach), który można szybko naładować przewodowo (90 W) oraz bezprzewodowo (80 W). Jest też bezprzewodowe ładowanie zwrotne o mocy do 10 W. Nad całością czuwa oprogramowanie HyperOS, bazujące na systemie Android 14.

Dostępność i cena, prezenty w przedsprzedaży

Xiaomi 14 Ultra w kolorze czarnym i białym jest dostępny w przedsprzedaży w oficjalnych sklepach producenta oraz w wybranych sieciach handlowych. Smartfon został wyceniony na 6999 zł. W ramach przedsprzedaży, która potrwa do 18 marca 2024 roku, możemy liczyć na prezenty:

3 miesiące YouTube Premium bez opłat (tylko dla nowych subskrybentów),

Google One 100 GB na 6 miesięcy w prezencie,

Ochrona wyświetlacza.

Dodatkowe informacje o wymienionych wyżej prezentach można znaleźć w regulaminie promocji.

To jednak nie wszystko. Rejestrując do 18 marca tego roku zamówienie na stronie www.promocjexiaomi.pl/Ultra14, a w dniach od 19 do 29 marca 2024 roku zakup pod tym adresem, można zyskać:

zestaw fotograficzny Xiaomi 14 Ultra Photography Kit o wartości 899 zł ,

, bezprzewodową ładowarkę Xiaomi 80W Adaptive Wireless Charging Stand o wartości 499 zł.

Dodatkowe informacje o tej promocji zawiera jej regulamin.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Xiaomi

Źródło tekstu: Xiaomi