Realme 12 Pro i Pro+ są już w Polsce. Znamy cenę

W Polsce można już kupić smartfony Realme 12 Pro i Realme 12 Pro. Urządzenia są wodoodporne, dobrze wyglądają i oferują niezłe wyposażenie. Za to cena jest dosyć wysoka.

Realme 12 Pro+ i Realme 12 Pro to smartfony, które zostały zaprezentowane pod koniec stycznia 2024 roku, ale dopiero teraz trafiły do sprzedaży w Polsce. Oba urządzenia są do siebie bardzo podobne, jednak "diabeł tkwi w szczegółach". Topowe smartfony z serii zostały wyposażone w 6,7-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2412 pikseli, który potrafi odświeżać obraz z częstotliwością do 120 Hz i świecić ze szczytową jasnością sięgającą 950 nitów.

Ekran ma w górnej części otwór na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego. Ten ma 16 Mpix w Realme 12 Pro oraz 32 Mpix w Realme 12 Pro+. Z tyłu są trzy aparaty fotograficzne w konfiguracji 50 Mpix (f/1.8, OIS) + 8 Mpix (f/2.2, ultraszerokokątny) + 32 Mpix (f/2.0, OIS, zoom optyczny 2x) w Pro oraz 50 Mpix (f/1.8, OIS) + 8 Mpix (f/2.2, ultraszerokokątny) + 64 Mpix (f/2.9, OIS, teleobiektyw peryskopowy z zoomem optycznym 3x) w Pro+. Maksymalne powiększenie cyfrowe w Realme 12 Pro+ wynosi aż 120x.

Obudowa obu smartfonów jest odporna na działanie pyłów i wody na poziomie IP65. W jej wnętrzu pracuje układ Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 w Realme 12 Pro oraz Snapdragon 7s Gen 2 w Realme 12 Pro+. W obu przypadkach towarzyszy im 12 GB RAM-u. Smartfony pozwalają na korzystanie z sieci 5G, oferują też łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 oraz NFC. Nie zabrakło tu również odbiornika nawigacji satelitarnej, podekranowego czytnika linii papilarnych, portu USB-C oraz głośników stereo.

Realme 12 Pro i Realme 12 Pro+ są zasilane akumulatorem o pojemności 5000 mAh, który można szybko naładować z mocą do 67 W. Nad całością czuwa system Android 14 z interfejsem Realme UI 5.0.

Dostępność i cena

Choć nie było jeszcze oficjalnej premiery smartfonów Realme 12 Pro i Realme 12 Pro+ w Polsce, to oba urządzenia można już u nas kupić między innymi w sieciach handlowych Komputronik, Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD oraz x-kom. Do wyboru mamy dwie wersje kolorystyczne każdego z urządzeń, niebieską i beżową. Cena Realme 12 Pro w konfiguracji 12/256 GB wynosi 1999 zł, natomiast za Realme 12 Pro+ 12/5612 GB trzeba zapłacić 2499 zł.

