Realme C67 dostępny w Polsce. Na start jest niższa cena

Realme wprowadziło na polski rynek nowy smartfon, model C67. Sprzedaż urządzenia startuje z promocją, w ramach której cena obu konfiguracji pamięci jest nieco niższa.

Realme C67 to smartfon wyposażony w 6,72-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli, odświeżający obraz z częstotliwością do 90 Hz oraz świecący z jasnością do 950 nitów (HBM). W górnej części ekranu wycięto mały otwór, w którym mieści się obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 8 Mpix (f/2.05). Główny aparat z tyłu ma rozdzielczość 108 Mpix (f/1.75, 3-krotny zoom w matrycy) i ma do towarzystwa 2-megapikselowy czujnik głębi.

Sercem smartfonu, które dba o jego płynne działanie, jest układ Qualcomm Snapdragon 685, współpracujący z 6 lub 8 GB RAM-u (LPDDR4X) oraz 128 lub 256 GB pamięci masowej. Tę ostatnią można rozszerzyć za pomocą karty pamięci microSD o pojemności do 2 TB. Realme C67 pozwala na korzystanie z sieci 4G LTE, oferuje też łączność Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 oraz NFC 360°. W komplecie jest też odbiornik nawigacji satelitarnej, boczny czytnik linii papilarnych, głośniki stereo oraz gniazda USB-C i Jack 3,5 mm.

Całość jest zamknięta wewnątrz obudowy odpornej na działanie pyłów i wody na poziomie IP54. Smartfon jest zasilany akumulatorem o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem SuperVOOC 33 W i pracuje pod kontrolą systemu Android 14 z interfejsem Realme UI.

Dostępność i cena, promocja na start

Realme C67 trafił do sprzedaży w Polsce w dwóch wersjach kolorystycznych: zielonej i czarnej. Kupić go można w sklepach Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik i Neonet, na Allegro oraz w sklepie internetowym marki na realmeshop.pl. Wariant 6/128 GB został wyceniony na 899 zł, natomiast cena wersji 8/256 GB to 999 zł.

W dniach od 6 do 18 lutego 2024 roku trwa promocja na start, w ramach której ceny smartfonu w obu konfiguracjach są niższe o 100 zł. i wynoszą odpowiednio 799 zł za 6/128 GB i 899 zł za 8/256 GB.

Źródło zdjęć: Realme

Źródło tekstu: Realme