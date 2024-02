Ten telefon naprawisz w domu. Nokia G22 wraca w nowej wersji

Firma HMD Global już się rozstaje z marką telefonów Nokia, ale na pożegnanie producent wprowadził do sprzedaży telefon Nokia G22 w nowym wariancie kolorystycznym. Niższa jest też jego cena na start.

Nokia G22 to jeden z ciekawych telefonów zeszłego roku. Jego specyfikacja jest skromna, ale dzięki unikatowej konstrukcji urządzenie daje możliwość samodzielnej naprawy w domu. Smartfon debiutował niemal rok temu, ale teraz powraca w nowej odsłonie o nazwie „So Peach” w wybranym przez Pantone kolorze roku 2024 – brzoskwiniowym Peach Fuzz. Ten sam kolor dostarczył niedawno inspiracji Motoroli.

Projektowanie tego, czego chcą nasi klienci, sprawia nam radość i wierzymy, że zaprowadzi nas do tego miejsca, w którym chcemy być. Dlatego prezentujemy telefon Nokia G22 w nowej, brzoskwiniowej odsłonie. To połączenie modnego koloru, solidnego urządzenia i opcji naprawy, czyli wszystkiego, czego oczekuje klient. I to w przystępnej cenie, bo dobry telefon nie musi drenować portfela