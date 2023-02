Nokia G22 debiutuje. Ten telefon naprawisz sobie w domu

Firma HMD Global zaprezentowała tuż przed targami MWC 2023 serię telefonicznych nowości. Na szczególną uwagę zasługuje niedrogi model Nokia G22, który można łatwo naprawić samodzielnie w domu. Umożliwia to konstrukcja smartfonu i współpraca producenta z serwisem iFixit.

Nokia G22 realizuje jeden z najciekawszych pomysłów w świece smartfonów – możliwość samodzielnej naprawy najważniejszych komponentów telefonu. W czasach gdy wielu producentów odstrasza wysokimi kosztami napraw, za które niekiedy można nawet kupić nowy smartfon, HMD Global prezentuje odmienne podejście. Producent nawiązał współpracę z serwisem iFixit, a model Nokia G22 został tak skonstruowany, że jego użytkownik będzie mógł wymienić uszkodzony wyświetlacz, wygięty port ładowania lub baterię. Umożliwia to specjalne zestawy naprawcze iFixit i niedrogie części.

Nokia G22 – telefon na każdą kieszeń

Nokia G22 jest zamknięta w plastikowej obudowie pochodzącej w 100% z recyklingu. Telefon jest wyposażony w ekran IPS o przekątnej 6,5 cala, rozdzielczości HD+ (720 x1600) i jasności 500 nitów. Z zewnątrz wyświetlacz osłania szkło Gorilla Glass 3.

Sercem Nokii G22 jest układ Unisoc T606, któremu pomaga 4 GB pamięci RAM z możliwością rozbudowy o wirtualny RAM z pamięci wewnętrznej. Tej natomiast jest 64 lub 128 GB. Nie zabrakło rozszerzenia microSD – można zamontować nośnik nawet 1 TB.

Nokia G22 zapewnia łączność LTE, Wi-Fi 5 (2,4 i 5 GHz), Bluetooth 5.0, w jednej z dwóch wersji dostępna jest też komunikacja NFC. Telefon ma ponadto złącze USB-C, port audio 3,5 mm, a także działającą na słuchawkach i głośniku funkcję OZO Playback – zapewniającą wzmocnione basy i bardziej wyrazisty dźwięk.

Sekcję fotograficzną tworzy potrójny aparat 50 Mpix (f/1,8), 2 Mpix (makro) i 2 Mpix (głębia), z przodu znalazł się aparat selfie 8 Mpix (FF, f/2,0).

Akumulator w Nokii G22 ma pojemność 5050 mAh, można go ładować z mocą 20 W. Producent obiecuje trzy dni pracy. Po 800 cyklach ładowania bateria ma zachować ponad 80% oryginalnej pojemności, ale będzie ją też można samodzielnie wymienić w domu.

Całością na start zarządza Android 12, ale producent zapewnia dwuletnie aktualizacje systemu operacyjnego, trzyletnie comiesięczne aktualizacje zabezpieczeń oraz przedłużoną trzyletnią gwarancję bez dodatkowych kosztów.

Cena i dostępność w Polsce

Nokia G22 będzie dostępna w Polsce od kwietnia w kolorach szarym i niebieskim w wersji 4/128 GB w rekomendowanej cenie 899 zł.

Zestawy do samodzielnego montażu oraz części zamienne do telefonu Nokia G22 są dostępne w cenie od 19,95 do 54,95 euro w witrynie iFixit.com. Cena wyświetlacza to 49,95 euro (lub 54,95 z zestawem naprawczym), baterii 24,95 euro (29,95) i portu ładowania 19,95 euro (24,95).

Źródło zdjęć: HMD Global