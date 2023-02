Xiaomi prezentuje Poco C55. Jest lepszy niż poprzednik

Zapowiadany od jakiegoś czasu Poco C55 doczekał się premiery. Przedstawiciel budżetowej serii Poco jest znacznie lepiej zapowiadającym się modelem niż poprzednik, C50.

Poco C55 został zaprezentowany w Indiach, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią producenta. Telefon wkrótce może także wkroczyć na globalne rynki, a jego światowego debiutu należy oczekiwać na zbliżających się targach MWC 2023. Nie zostało to jednak jeszcze potwierdzone.

Poprzedni model z tej serii, wprowadzony niecałe dwa miesiące temu Poco C50 jest maksymalnie uproszczony, a jego skromna specyfikacja wymagała zastosowania odchudzonego Androida Go. Poco C55 też ma pewne ograniczenia, ale jest to już smartfon zbliżający się do średniej klasy, a jego pracą zarządza pełen Android 12 z interfejsem MIUI 13.

Nowość Poco ma ekran IPS o przekątnej 6,71 cala, niestety wciąż w rozdzielczości HD+ (720 x 1650), ale za to z odświeżaniem 120 Hz.

Sercem Poco C55 jest układ Helio G85 (12 nm), czyli już niezbyt nowa i raczej przeciętna jednostka MediaTeka, jednak na pewno lepsza niż stosowany w poprzedniku low-endowy Helio A22. Do pomocy SoC otrzymał pamięć RAM w standardzie LPDDR4X o wielkości 4 lub 6 GB. Pierwszy wariant występuje w parze z 64 GB pamięci wewnętrznej eMMC 5.1, a drugi – ze 128 GB. Można także dołożyć kartę microSD o pojemności do 1 TB.

Usprawnienia w porównaniu do poprzednika doczekał się także aparat – tym razem zamiast 8 Mpix w głównej jednostce otrzymujemy 50 Mpix (f/1,8) oraz do pomocy czujnik głębi 2 Mpix (f/2.4). Z przodu znalazł się aparat 5 Mpix.

Konstrukcja Poco C55 zapewnia lekką ochronę przed kurzem i zachlapaniem zgodnie z normą IP52. Na tyle obudowy pokrytej skóropodobnym materiałem znalazł się czytnik linii papilarnych, nie zabrakło też wyjścia audio 3,5 mm, ale niemiło zaskakuje wykorzystanie starego portu microUSB. Telefon łączy się z LTE w Dual SIM, z Wi-Fi 5 oraz Bluetooth 5.1, zabrakło jednak informacji o NFC.

Energię dostarcza akumulator 5000 mAh z ładowaniem tylko 10 W.

W Indiach Poco C55 4 + 64 GB kosztuje 9499 rupii, czyli około 510 zł. Mocniejszy wariant 6 + 128 GB oznacza wydatek 10999 rupii, czyli 591 zł. Tanio, ale jeżeli dojdzie do premiery w Europie, smartfon będzie zauważalnie droższy.

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: Fone Arena