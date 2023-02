Xiaomi z kolejną nowością. Redmi A2 już na horyzoncie

Wśród nowości, nad którymi pracuje Xiaomi, poza smartfonami z najwyższej oraz średniej półki, są też absolutne low-endy dla najbardziej oszczędnych. Znamy już pierwsze szczegóły na temat Redmi A2.

Redmi A2 to oczywiście następca najtańszych smartfonów Xiaomi – Redmi A1 i A1+. Ten pierwszy kosztuje w Polsce około 400 zł i choć jego specyfikacja jest bardzo skromna, to telefon przyciągał uwagę tych użytkowników, którzy poszukują najprostszego smartfonu do dzwonienia i podstawowych aplikacji. W przypadku pierwszej generacji chodziło przy tym o lżejsze apki Android 12 Go, bo w takiej wersji systemu wyszły obydwa telefony/

Serwis WinFuture dotarł do informacji o Redmi A2, czyli kolejnej generacji budżetowców. Ponownie smartfon zadebiutuje w lżejszej odmianie systemu Google, choć tym razem będzie to już nowszy Android 13 Go.

Nowy Redmi A2 wygląda niemal identycznie, jak poprzednicy – ma taki sam ekran IPS o przekątnej 6,52 cala w rozdzielczości HD+ z kropelkowym wycięciem na aparat selfie, a także podwójny moduł aparatów z tyłu. Obudowa dostępna jest w kolorach czarnym, zielonym i niebieskim.

Nowością jest inny układ – MediaTek Helio G36, czyli zaprezentowany kilka dni temu SoC, który jest trochę słabszą wersją Helio G37, z taktowaniem CPU obniżonym o 100 MHz do 2,2 GHz. Wysokiej wydajności nie można oczekiwać, jednak seria Redmi A1 napędzana jest przez jeszcze słabszy układ – Helio A22 – więc nowa wersja zapowiada się nieco lepiej. Na pewno jednak pod względem grafiki nie przyniesie nic nowego – w obydwu układach odpowiada za nią GPU PowerVR GE8320.

Z dostępnych na razie informacji wynika, że pozostała część specyfikacji pozostanie bez zmian, czyli smartfon otrzyma główny aparat 8 Mpix AI, 2 GB pamięci RAM i 32 GB pamięci wewnętrznej, z możliwością rozbudowy o 512 GB na microSD. Łączność zapewni 4G w Dual SIM, jednozakładowe Wi-Fi 5 w paśmie 2,4 GHz, Bluetooth 5.0, wciąż jednak producent nie zdecydował się na dodanie NFC. Energię dostarczy akumulator 5000 mAh.

Redmi A2 nie zapowiada się więc jakoś szczególnie ciekawie, nawet w swojej kategorii, tym bardziej że jego cena ma wynieść 97 euro, czyli ponad 460 zł – więcej niż pierwsza generacja.

Źródło zdjęć: Xiaomi, WinFuture