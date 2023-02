Xiaomi Poco X5 GT i Poco C55 gotowe do premiery

Niedawne premiery smartfonów z serii Poco X5 to nie koniec nowości tej marki. Wkrótce należy oczekiwać premiery kolejnych dwóch telefonów Xiaomi: Poco X5 GT i Poco C55.

Kilka dni temu odbyła się premiera Poco X5 i Poco X5 Pro, ale Xiaomi na tym nie poprzestaje i ma w przygotowaniu trzeciego przedstawiciela serii – Poco X5 GT. Telefon został dostrzeżony w bazie danych certyfikacyjnych indyjskiego BIS, a teraz pojawił się w kolejnej, podobnej instytucji – TKDN w Indonezji. Tam również zaistniał Poco C55.

Z dotychczasowych przecieków i domniemań wynika, że Poco X5 GT to smartfon z ekranem AMOLED o przekątnej 6,67 cala, rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 120 Hz. Jego sercem ma być nowy, czekający na swój debiut Snapdragon 7 Gen 2, czyli przedstawiciel prawie flagowej, ale nieco bardziej przystępnej cenowo serii układów Qualcomma. Do tego telefon ma otrzymać nawet 12 GB pamięci RAM i do 512 GB pamięci wewnętrznej – już taka specyfikacja wskazuje, że możemy mieć do czynienia z rewelacyjnie się zapowiadającym średniakiem na sterydach.

Sekcję foto w Poco X5 GT ma tworzyć główny aparat 50 Mpix, szerokokątny 8 Mpix i aparat makro 2 Mpix. Z przodu znajdzie się aparat 16 Mpix. Energię dostarczy akumulator 5500 mAh z ładowaniem 67 W.

Specyfikacja Poco X5 GT mocno przypomina też inny, obecny tylko w spekulacjach telefon – Redmi Note 12 Turbo Edition. Pierwszy z nich może zadebiutować najpierw w Indiach, a później globalnie, drugi – tylko w Chinach.

Z kolei Poco C55 o symbolu 22127PC95G to przedstawiciel budżetowej linii, która wcześniej wymagała zastosowania Androida Go i trochę zniechęcała brakiem mocy. Nowy model wciąż pozostaje na niższej półce, ale ma nieco ciekawsze parametry. Jego ekran IPS o przekątnej 6,71 cala zapewni co prawda rozdzielczość tylko HD+ (720 x 1650), ale już wykorzystanie układu MediaTek Helio G85, 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej oznacza, że jest pewien postęp.

Obiecujący jest też główny aparat 50 Mpix, choć pozostałe to skromne 0,8 Mpix do głębi i 5 Mpix do selfie. Energię dostarczy akumulator 5000 mAh z ładowaniem 10 W. Globalna wersja ma też zaoferować NFC.

Zobacz: Xiaomi wytacza ciężkie działa. POCO X5 i X5 Pro zatrzęsą rynkiem (aktualizacja)

Zobacz: Xiaomi Poco C50 nadchodzi z czystym Androidem 12 Go Edition

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Xiaomi