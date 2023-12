Motorola ma smartfony w nowym kolorze z palety Pantone

Motorola oraz firma Pantone znowu łączą siły. Efektem tego jest nowa wersja kolorystyczna smartfonów RAZR 40 Ultra oraz Edge 40 Neo. Peach Fuzz to kolor roku 2024 Pantone.

Kolor roku to program edukacyjny Instytutu Pantone odzwierciedlający symboliczną naturę koloru. W jubileuszową 25. rocznicę programu, kolorem roku 2024 wybrany został aksamitny i delikatny brzoskwiniowy odcień PANTONE 13-1023 Peach Fuzz. Ma on uosabiać takie uczucia jak wspólnota, społeczność czy współpraca.

W miarę jak technologia splata się z ludzką naturą, jesteśmy przekonani, że kolor może być narzędziem do wyrażania głębokich emocji i doznawania zupełnie nowych wrażeń podczas korzystania z naszych smartfonów. Pozwala wykraczać poza urządzenia i oprogramowanie. Kolor roku 2024 Pantone właśnie to umożliwia, gdyż łączy świat wirtualny, w którym spędzamy dużo czasu, z pragnieniem nawiązywania kontaktów i poprawiania naszego samopoczucia.

– powiedział Ruben Castano, Head of Customer Experience and Design w Motoroli

Wybór Peach Fuzz na kolor roku 2024 Pantone inspiruje do umacniania więzi międzyludzkich, co świetnie wpisuje się w misję marki Motorola – aby uczynić technologię bardziej dostępną i pomóc ludziom wykorzystywać ją do nawiązywania nowych kontaktów. Wybierając urządzenia, które będą dostępne w nowym kolorze, Motorola zdecydowała, że najlepiej wpisują się tę ideę modele RAZR 40 Ultra oraz Edge 40 Neo.

Dostępna na całym świecie Motorola RAZR 40 Ultra świetnie nadaje się do komunikacji, a dzięki kultowej składanej konstrukcji pozwala wyróżnić się z tłumu. Motorola Edge 40 Neo to z kolei urządzenie, które stawia kolor w samym centrum wzornictwa. Odcień PANTONE 13-1023 Peach Fuzz oraz połączenie wegańskiej skóry uzupełniają klasyczny i wyprofilowany design smartfonu o element ciepła, angażując zmysły i rozpalając wyobraźnię.

Motorola RAZR 40 Ultra

Motorola Edge 40 Neo

Oba urządzenia oferują najnowsze oprogramowanie Motoroli: Moto Unplugged oraz Family Space. Aplikacje te zapewniają cyfrową równowagę pomiędzy korzystaniem ze smartfonu i odpoczynkiem, bezpieczeństwem i brawurą. Moto Unplugged koncentruje się na robienia sobie przerw w korzystaniu ze smartfonu, podczas gdy Family Space zachęca rodziny do wspólnego i świadomego odkrywania technologii.

Wspaniale jest współpracować z Motorolą i czuć ich zaangażowanie. W ich urządzeniach widać jak kolor pozwala na rozwijanie kreatywności, budowanie więzi i personalizację. Ma to szczególnie znaczenie dla budowania więzi i dobrego samopoczucia. Nasz kolor roku 2024 Pantone, Pech Fuzz, płynnie łączy rzeczywistość ze światem wirtualnym. Dzięki temu jest idealnym odcieniem do wyrażania fizyczności cyfrowych urządzeń. Jesteśmy zadowoleni, gdy widzimy jak ludzie wykorzystują oferowane przez firmę Motorola rozwiązania, by budować jeszcze głębsze więzi.

– dodał Laurie Pressman, Vice President Instytutu Pantone

Smartfony Motorola RAZR 40 Ultra oraz Motorola Edge 40 Neo w kolorze Peach Fuzz będą wkrótce dostępne w Polsce. Model RAZR 40 Ultra (8/256 GB) w nowym kolorze roku 2024 Pantone zadebiutuje w sieci Plus w rekomendowanej cenie 4999 zł. Motorola Edge 40 Neo (12/256 GB) w edycji Peach Fuzz będzie dostępna u wybranych operatorów oraz partnerów w rekomendowanej cenie 1899 zł.

