Motorola Razr 40 Ultra: najlepszy smartfon dla niespełnionych gadżeciarzy (test)

Motorola Razr 40 Ultra ma się czym pochwalić. Rozkładany smartfon kusi wyjątkowo dużym ekranem zewnętrznym, na którym można uruchamiać niemal dowolne aplikacje Androida. Nowy klapkowiec zachęca też pięknym ekranem wewnętrznym, szybkim procesorem, a także wieloma przydatnymi funkcjami. Czy wart jest jednak swej ceny?

Rozkładane smartfony wciąż stanowią technologiczną nowość na rynku. Mimo tego, że w ostatnich latach powstało już kilka generacji takich urządzeń, to producenci cały czas zmagają się z osiągnięciem idealnej formy, zlikwidowaniem słabości i przekonaniem do nich użytkowników. Można mieć wrażenie, że składaki to wciąż projekt rozwojowy, w wersji beta.

Dotąd na rynku telefonów rozkładanych pierwsze skrzypce grał Samsung, a Motorola tylko próbowała gonić rywala. Mimo że przed laty, w czasach klasyków z klawiaturą to właśnie płaskie klapkowce Razr wyznaczały trendy, w nowej erze smartfonów więcej udało się osiągnąć firmie Samsung z jej serią Galaxy Flip.

Wszystko się jednak zmienia. Modelem Razr 40 Ultra Motorola podbiła stawkę i w efekcie to teraz Samsung nadrabia, a obydwie firmy konkurują z kolejnym graczem – Oppo i jego Find N2 Flipem. Atutem nowości Motoroli jest nie tylko flagowa specyfikacja wnętrza, ale także dwa świetne ekrany, w tym ten zewnętrzny, większy niż kiedykolwiek. Smartfon prezentuje się bardziej dojrzale niż poprzednie generacje – czyżby to był ten moment, gdy klapkowce wychodzą z fazy beta? Sprawdźmy to!

Motorola Razr 40 Ultra w Polsce oferowana jest w jednym wariancie pamięciowym 8 + 256 GB, który producent wycenił na 5499 zł. Do wyboru są trzy wersje kolorystyczne: testowana przez nas czarna (Infinite Black), morska (Glacier Blue) oraz czerwona (Viva Magenta), czyli wariant znany już z poprzednich telefonów marki.

Co w zestawie?

Zestaw, w którym dostarczana jest Motorola Razr 40 Ultra, zawiera niemal standardowe wyposażenie. Poza telefonem w pudełku znajdziemy kabel USB, ładowarkę 33 W, dokumentację, szpilkę SIM, a także jeden dość nietypowy dodatek – dwuczęściowe etui na telefon. Osłonka wykonana jest z twardego, przezroczystego tworzywa i na każdą klapkę nakłada się osobny element. To fajne rozwiązanie, ale zawsze w przypadku sztywnych pokrowce tego typu pojawia się pytanie – jak szybko pojawią się rysy i zmatowienia?

