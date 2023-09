Nokia G42 5G w nowej wersji zmierza do Polski. Barbie naprawi go w domu

Była fioletowa So Purple, teraz nadciąga So Pink – różowa wersja smartfonu Nokia G42 5G, inspirowana filmem Barbie. Urządzenie, które może spodobać się zwłaszcza paniom, wejdzie na nasz rynek w przyszłym miesiącu.

Nokia G42 5G So Purple w kolorze fioletowym, wraz z wersją szarą, weszła do Polski w czerwcu. Telefon poza ciekawym kolorem wyróżnia się możliwością samodzielnej naprawy w domu. Producent telefonu, firma HMD Global, przekonuje, że model spotkał się z dużym zainteresowaniem, więc teraz wprowadzi nowy wariant kolorystyczny – różowy So Pink. Producent przyznaje się do inspiracji filmem Barbie, który ponownie wywołał modę na kolor różowy.

Naprawialny i modny – nowy różowy smartfon Nokia G42 5G spełnia wszystkie wymagania. Dobrze działa i dobrze wygląda. Dlaczego naprawialny miałby być nudny? Ten smartfon 5G ma genialny, żywy design, który, miejmy nadzieję, docenią nasi klienci

– podkreśla Lars Silberbauer, CMO w HMD Global.

Nokia G42 5G w każdej wersji wyróżnia się możliwością samodzielnej naprawy za pomocą zestawów naprawczych iFixit i specjalnie przygotowanych przewodników krok po kroku. Użytkownik może w domu wymienić ekran, uszkodzony port ładowania lub baterię i tylną obudowę.

Producent zachwala też inną cechę telefonu. Nokia G42 5G ma zapewnić nawet trzydniową wydajność baterii (5000 mAh z ładowaniem 20 W), a do tego akumulator zachowa 80% swojej pierwotnej pojemności po 800 pełnych cyklach ładowania – to około czterech lat.

Wśród innych cech szczególnych producent wymienia obudowę wykonaną w 65% z recyklingu. Telefon miał też przejść rygorystyczne testy wytrzymałości na codzienne uderzenia, choć nie jest to sprzęt pancerny. Wyświetlacz jest chroniony szkłem Gorilla Glass 3, a obudowa zapewnia odporność na pyły i zachlapania zgodnie z normą IP52.

Nokia G42 5G to smartfon z ekranem IPS o przekątnej 6,56 cala, w rozdzielczości HD+ (720 × 1612) i z odświeżaniem 90 Hz. Moc do pracy i łączność 5G zapewnia układ Qualcomm Snapdragon 480+, któremu pomaga 6 GB RAM oraz 128 GB pamięci w standardzie UFS 2.1.

Poza 5G Dual SIM łączność zapewnia Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 i NFC. Jest też USB 2.0 typu C oraz port audio 3,5 mm. Funkcje lokalizacji możliwe są dzięki odbiornikowi łączącemu systemy GPS, GLONASS, BeiDou i Galileo.

Sekcję foto tworzą trzy tylne aparaty. Główny ma 50 Mpix i wspomagają go dwie jednostki 2 Mpix – makro i czujnik głębi. Z przodu znalazł się aparat 8 Mpix. Maksymalna rozdzielczość nagrywanego wideo to 1080p w 30 kl./s, ale atutem ma być funkcja przechwytywaniu dźwięku OZO 3D.

Wszystkim zarządza Android 13. Producent obiecuje comiesięczne aktualizacje zabezpieczeń przez trzy lata, a przez dwa lata użytkownicy mają zapewnioną aktualizację systemu operacyjnego.

Cena, dostępność i akcesoria

Nokia G42 5G w kolorze So Pink będzie dostępna w Polsce w październiku w konfiguracji pamięci 6/128 GB. Dokładna data nie została podana. Zapowiadana cena to 1199 zł.

Zestawy do montażu w domu i części zamienne do telefonu Nokia G42 5G są dostępne na stronie iFixit.com.

Źródło zdjęć: HMD Global

Źródło tekstu: HMD Global