Tanie smartfony ZTE są teraz jeszcze tańsze

Początek roku szkolnego i powrót milionów uczniów do szkoły to dobra okazja do zorganizowania promocji. ZTE dołącza do listy firm, które przygotowały specjalną ofertę na ten czas. Można trochę zaoszczędzić.

Wrzesień to dla wielu osób wyjątkowy czas. Dzieci oraz ich rodzice mają za sobą wakacyjne szaleństwa i w wielu rodzinach nie brakuje wydatków, gdyż trwa kompletowanie szkolnych wyprawek oraz studenckiego ekwipunku. Dzisiaj ważną częścią wyposażenia uczniów i studentów jest smartfon i z myślą o nich ZTE wraz z siecią handlową x-kom przygotowało specjalną promocję i niższe ceny na swoje urządzenia. Oferta będzie dostępna tylko do końca tygodnia, czyli do 10 września włącznie. Warto się więc pospieszyć.

Tabela poniżej zawiera pełną listę przecenionych smartfonów ZTE Blade, które są objęte promocją w sieci x-kom, a także wielkość zniżki po wpisaniu kodu promocyjnego bts-gsm.

Model Cena regularna Cena promocyjna Rabat Blade A53 339 zł 289 zł 50 zł Blade A51 379 zł 329 zł 50 zł Blade A53+ 389 zł 339 zł 50 zł Blade A71 449 zł 399 zł 50 zł Blade A53 Pro 479 zł 399 zł 80 zł Blade A72s 549 zł 449 zł 100 zł Blade V40 Design 599 zł 499 zł 100 zł





Poza powyższą promocją cenową, alternatywnie do 31 września 2023 roku, można otrzymać dodatkowe akcesorium gratis z modelami ZTE Blade A53 Pro, ZTE Blade A72s oraz ZTE Blade V40 Design. W sieciach x-kom oraz Media Expert, kupując któryś z wymienionych smartfonów, otrzymasz – w zależności od modelu – słuchawki bezprzewodowe ZTE Buds2 lub smartwatch ZTE Watch Live.

Źródło zdjęć: ZTE

Źródło tekstu: ZTE