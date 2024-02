Debiutuje Realme 12+ 5G. To kolejny przedstawiciel rodziny „dwunastek”

Realme 12+ to najnowszy smartfon tej chińskiej marki, uzupełniający rodzinę dwunastek. Urządzenie nieźle wygląda, ale ma do zaoferowania o wiele więcej.

Realme 12+ to smartfon o wymiarach 163 x 75,5 x 7,9 mm i masie 190 g. Na jego wyposażeniu znalazł się 6,67-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli, odświeżający obraz z częstotliwością do 120 Hz i świecący ze szczytową jasnością nawet do 2000 nitów. Ekran ma w górnej części otwór na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 16 Mpix (f/2.5). Trzy kolejne aparaty są z tyłu: główny o rozdzielczości 50 Mpix (f/1.9, OIS), ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2) oraz 2-megapikselowy aparat makro (f/2.4).

Obudowa smartfonu jest odporna na działanie pyłów i wody na poziomie IP54. W jej wnętrzu pracuje układ MediaTek Dimensity 7050, który współpracuje z 8 GB RAM-u i 128 lub 256 GB pamięci masowej. Realme 12+ pozwala na korzystanie z sieci 5G, oferuje również łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 oraz NFC. Jest też odbiornik nawigacji satelitarnej, port USB-C, głośniki stereo oraz podekranowy czytnik linii papilarnych.

Smartfon jest zasilany akumulatorem o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 67 W. Nad całością czuwa system Android 14 z interfejsem Realme UI 5.0.

Dostępność i cena

Realme 12+ pojawił się w ofercie tej marki w Indonezji oraz Malezji, gdzie można wybierać spośród dwóch wersji kolorystycznych: Navigator Beige i Pioneer Green. Wariant 8/256 GB kosztuje w Indonezji 4199000 rupii (1064 zł).

Źródło zdjęć: Realme

Źródło tekstu: Realme