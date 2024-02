Galaxy Z Flip6 na renderach. Samsung wprowadzi ważną zmianę

Prawdopodobnie już za niecałe 5 miesięcy swoją światową premierę będzie miał składany Samsung Galaxy Z Flip6. W sieci pojawiły się grafiki, które pokazują, jak to urządzenie będzie wyglądać.

Samsung Galaxy Z Flip5 to jeden z najpopularniejszych składanych smartfonów na świecie. Urządzenie zadebiutowało na rynku latem 2023 roku i powoli zbliżamy się do prezentacji jego następcy. Jeśli wierzyć ostatnim doniesieniom, wydarzenie to może się odbyć już w połowie lipca tego roku w Paryżu, tuż przed startem Letnich Igrzysk Olimpijskich. To będzie świetna okazja do promocji nowych "składaków".

Zmiany małe, ale ważne

Konstrukcja nadchodzącego smartfonu będzie bardzo podobna do urządzenia pokazanego w lipcu 2023 roku. Na przykład po rozłożeniu uzyskamy dostęp do elastycznego wyświetlacza o przekątnej 6,7 cala z otworem na obiektyw aparatu do selfie/wideorozmów. Ekran będzie otoczony wąskimi ramkami, podobnie jak w poprzedniku. Na boku obudowy znajdziemy fizyczne przyciski, w tym przycisk zasilania zintegrowany z czytnikiem linii papilarnych.

Ekran zewnętrzny ma mieć przekątną 3,4 cala i towarzyszyć mu będą obiektywy dwóch aparatów fotograficznych oraz lampa błyskowa LED. Oba wyświetlacze będą odświeżać obraz z częstotliwością do 120 Hz.

No dobrze, a co się zmieni w Galaxy Z Flip6 w porównaniu do Galaxy Z Flip5? Z najnowszych doniesień wynika, że wymiary smartfonu, które mają wynieść 165,0 x 71,7 x 7,4 mm (po rozłożeniu). Jak widać, grubość urządzenia uroście o pół milimetra (z 6,9 mm do 74 mm). Może to oznaczać, że wzrośnie również wielkość baterii oraz jej pojemność, prawdopodobnie do 4000 mAh. To byłaby zdecydowanie bardzo pozytywna zmiana, ponieważ energii dla smartfonu nigdy za wiele.

Jeśli chodzi o to, co pod maską, Samsung Galaxy Z Flip6 powinien być napędzany układem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, możliwe że w podkręconej wersji, jak w przypadku Galaxy S24 Ultra. Całość będzie pracować pod kontrolą systemu Android 14 z interfejsem One UI 6.1, z dostępem do inteligentnych funkcji Galaxy AI. Podobnie jak w przypadku serii Galaxy S24, będzie można liczyć na 7 lat aktualizacji Androida, czyli do wersji oznaczonej numerem 21, która powinna mieć swoją premierę w 2030 roku.

Ceny Samsunga Galaxy Z Flip6 powinny być podobne do tych dotyczących modelu Galaxy Z Flip5. Ten ostatni debiutował w Polsce z następującymi cenami:

Samsung Galaxy Z Flip5 8/256 GB: 5599 zł ;

; Samsung Galaxy Z Flip5 8/512 GB: 5999 zł.

