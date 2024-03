mPTech zapowiedział nowe smartfony Hammer i zegarki myPhone

Podczas odbywających się w Barcelonie targów Mobile World Congress 2024, firma mPTe3ch pokazała nowe Firma mPTech zaprezentowała nowe produkty marek Hammer i myPhone, które są już dostępne na rynku lub trafią tam w niedalekiej przyszłości. To nowe smartfony i telefony czy smart zegarki.

Odwiedzający stoisko polskiej firmy mPTech mogli zapoznać się najnowszymi modelami wszystkich marek, czyli Hamme, myPhone i techbite, które pojawiły się na rynku pod koniec 2023 roku i już w 2024 roku. Na początku stycznia do oferty polskiego producenta trafiły bowiem między innymi Hammer Iron V oraz Hammer Blade V 5G. Planów na najbliższe miesiące jest jednak znacznie więcej. Fanów marki może ucieszyć informacja o nowych modelach linii Construction.

Zgodnie z życzeniami klientów, kolejny przedstawiciel tej serii wyposażony będzie w termowizję. Hammer zadba także o odpowiednią efektywność i funkcjonalność nowych smartfonów. Posłużą temu między innymi łączność 5G czy Wi-Fi 6, 120 Hz odświeżania ekranu oraz bateria o pojemności 7000 mAh. Nie zbraknie także charakterystycznego dalmierza laserowego, który wyróżniał ten model. Premiera nowych telefonów linii Construction jest zaplanowana na trzeci kwartał 2024 roku.

Znacznie szybciej, bo już w drugim kwartale tego roku, w ofercie pojawią się smartfony Hammer Iron Va i Hammer Blade Va 5G oraz klasyczny telefon Hammer 6 LTE. Swojego następcę będzie miał także kultowy zegarek Hammer Watch Plus, którego premiera została zaplanowana na 3Q2024.

Wytrzymałość pancernych telefonów czy wydajność smartfonów to kierunki, w którym chce podążać Hammer. Dodatkowo, marka jest także gotowa technologicznie do tego, żeby wziąć udział w dynamicznym rozwoju sieci 5G. Zainteresowane takimi rozwiązaniami mogłyby być firmy, które myślą o stworzeniu wewnętrznej sieci, na przykład na potrzeby konkretnej fabryki lub zakładu.

Przewidujemy, że w najbliższym czasie dynamicznie rozwijać się będzie także usługa prywatnych sieci 5G. Chodzi o to, żeby przedsiębiorstwo mogło stworzyć własną zamkniętą sieć, w obrębie której będą działać wszystkie sprzęty i urządzenia. To już się dzieje, np. w przemyśle i branży logistycznej. Dlatego przewagę będą mieli ci producenci, którzy dostarczą firmom odporne urządzenia z oprogramowaniem do obsługi prywatnych sieci 5G oraz zaoferują usługi integracyjne.