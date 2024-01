Hammer Blade V 5G, nowy pancerniak z 5G, eSIM i wymienną baterią

Wrocławska firma mPTech nie zwalnia tempa i wprowadza do sprzedaży kolejny w ostatnich dniach telefon. Tym razem jest to pancerny, ciekawie wyposażony smartfon Hammer Blade V 5G.

Hammer Blade V 5G to relatywnie lekki (200 g) i niezbyt gruby jak na pancerniak (12 mm) model o wytrzymałości IP69K i MIL-STD-810H, co zapewnia m.in. odporność na wodę, pył i upadki. Wyposażony jest w 6,59-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD+ (2412 x 1080) z odświeżaniem 120 Hz. Wyświetlacz ma tryb pracy w rękawiczkach i jest chroniony szkłem Gorilla Glass 5.

Moc do pracy Hammera Blade V 5G dostarcza całkiem wydajny układ MediaTek Dimensity 7050 (CPU do 2,6 GHz, GPU Mali-G68 MC4), któremu pomaga 8 GB pamięci RAM LPDDR4 (+6 GB wirtualnego RAM-u). Pamięć wewnętrzna ma natomiast 256 GB i można ją powiększyć, dokładając kartę microSD o pojemności do 1 TB. Odpowiednią wydajność zapewni także czysty Android 13.

Na uwagę zasługuje niezły zestaw funkcji komunikacyjnych. Poza łącznością 5G użytkownik może liczyć na Wi-Fi 6, moduł eSIM, Bluetooth 5.2 oraz NFC do płatności zbliżeniowych.

Innym ciekawym rozwiązaniem w Hammerze Blade V 5G jest wymienna bateria. Pozwala to zwiększyć żywotność telefonu. Akumulator ma pojemność 5000 mAh i według producenta może pracować nawet do 200 godzin w trybie czuwania. Jak podkreśla mPTech, to, że plecki są zdejmowane, nie wpływa negatywnie na odporność telefonu.

Za zdjęcia w tym telefonie odpowiada podwójny aparat główny (50 Mpix i 8 Mpix) oraz przedni 16 Mpix. Hammer Blade V 5G ma także noktowizyjny tryb Night Vision z możliwością nagrywania filmów, co powoduje, że sprawdzi się także w warunkach nocnych lub słabego oświetlenia.

Hammer Blade V 5G kosztuje 1999 zł i jest dostępny w sklepie producenta.

