Hammer Bow LTE – telefon z klapką, który przetrwa niemal wszystko

Firma mPTech wprowadziła do sprzedaży nowy pancerny telefon z klapką. Hammer Bow LTE ma dużą wytrzymałość na pyły, wodę oraz ekstremalne warunki.

Hammer Bow LTE to telefon z klapką, który może się pochwalić odpornością na pył i wodę na poziomie IP68. Urządzenie wytrzymuje również upadki (droptest 1,5 m). Do dyspozycji użytkowników jest wewnętrzny, kolorowy 2,4-calowy wyświetlacz TFT o rozdzielczości 240 x 320 pikseli. Jest też zewnętrzny ekran, który pokazuje datę, godzinę, zasięg, stan baterii oraz powiadomienia o połączeniach. Te ostatnie są realizowane między innymi z użyciem technologii VoLTE.

Zobacz: myPhone FLIP LTE, czyli tani klasyk z łącznością VoLTE

Telefon jest zasilany wymiennym akumulatorem o pojemności 1200 mAh, co ma zagwarantować wiele dni działania. Hammer Bow LTE jest prosty i wygodny w obsłudze, co jest zasługą dużych przycisków, skrótów klawiszowych oraz praktycznego uchwytu na smycz. Urządzenie ma także złącze USB-C, które ułatwia ładowanie, oraz funkcję Dual SIM. Jest też przycisk SOS, który umożliwia szybkie przesłanie alertu do wybranej osoby. Wystarczy go dłużej przytrzymać.

Całości dopełnia podstawowy aparat o rozdzielczości 2 Mpix oraz szereg praktycznych funkcji, takich jak latarka, radio FM czy odtwarzacz MP3. Telefon można dodatkowo wyposażyć w stację ładującą.

Dostępność i cena

Telefon Hammer Bow LTE można kupić w sklepie internetowym producenta na stronie sklep.mptech.eu. Cena urządzenia wynosi tam 499 zł.

Zobacz: Samsung Galaxy S24 oficjalnie. Mamy rabat dla czytelników

Zobacz: Smartfon generatywny - zasługujesz na takie traktowanie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: mPTech

Źródło tekstu: mPTech