Hammer Iron V to niedrogi pancerniak gotowy na eSIM

Hammer Iron V to nowy pancerny smartfon z dodatkowym modułem eSIM, akumulatorem 6320 mAh i możliwością nagrywania filmów w trybie Night Vision. Telefon kusi też przystępną ceną.

Do oferty wrocławskiej firmy mPTech trafił właśnie Hammer Iron V. To wytrzymały smartom z akumulatorem 6320 mAh, możliwością nagrywania filmów w trybie Night Vision, przystosowany do obsługi technologii eSIM, który sprawdzi się w każdych warunkach pracy.

Hammer Iron V został wyposażony w 6,5-calowy ekran IPS o rozdzielczości HD+ (720 x 1600). Telefon może się także pochwalić charakterystyczną dla marki wytrzymałością, którą potwierdzają certyfikaty IP68 i IP69K, zgodność z wojskowymi testami MIL-STD-810H oraz droptesty z wysokości 1,5 m. Hammer Iron V zapewni też pracę w ekstremalnych temperaturach w zakres od -20℃ do 55 ℃.

Sercem Hammera Iron V jest układ MediaTek Helio G36, czyli budżetowa jednostka 12 nm o taktowaniu do 2,2 GHz, której pomaga 6 GB pamięci RAM (+6 GB wirtualnego RAM-u). Pamięć wewnętrzna ma 64 GB. Można też dołożyć kartę microSD o pojemności do 256 GB.

Smartfon zapewnia łączność LTE i VoLTE, Wi-Fi 5 i VoWiFi, Bluetooth 5.0, ma też NFC, a szczególną jego cechą jest gotowość do obsługi eSIM. Żeby skorzystać z tej technologii, trzeba się wcześniej zaopatrzyć w specjalną kartę z chipem eSIM — można ją dostać w ofercie mPTech. Smartfon ma także wyjście audio jack 3,5 mm oraz radio FM działające bez konieczności podłączania słuchawek.

W sekcji foto znajdują się dwa tylne aparaty: główny 50 Mpix oraz noktowizyjny 24 Mpix Night Vision z czujnikiem podczerwieni. Ten drugi aparat pozwala na robienie zdjęć i nagrywanie wideo w całkowitej ciemności. Zdjęcia selfie zrobimy aparatem 8 Mpix. Dzięki wodoodporności oraz dodatkowemu przyciskowi funkcyjnemu smartfon poradzi sobie także z robieniem zdjęć pod wodą. Przycisk funkcyjny można połączyć także m.in. z latarką oraz zrzutem ekranu.

Hammer Iron V wyposażony jest ponadto w akumulator 6320 mAh, który według producenta ma zapewnić do 294 godzin w trybie czuwania oraz nawet 28 godzin ciągłych rozmów. Dodatkowo telefon ma funkcję powerbanku, więc zgromadzoną energią można się podzielić z innymi urządzeniami.

Wszystkim zarządza Android 13.

Hammer Iron V jest dostępny w cenie 999 zł i można go nabyć w sklepie internetowym producenta i w wybranych sklepach z elektroniką w dwóch wersjach kolorystycznych: pomarańczowej i czarnej.

Telefon można dodatkowo wyposażyć w dodatkowe etui ochronne, który zwiększy jego odporność oraz umożliwia wygodne przypięcie do paska lub plecaka.

Źródło zdjęć: mPTech

Źródło tekstu: mPTech, opracowanie własne