Tecno Spark 20 Pro+ w sprzedaży za 999 zł. Wygląda jak flagowiec

Do Polski wkracza nowy smartfon Tecno Spark 20 Pro+. Od 8 marca będzie dostępny w przedpsrzedaży o 100 zł taniej i ze słuchawkami o wartości 199 zł w prezencie.

Tecno Spark 20 Pro+ to jedna z nowości marki. Telefon miał swoją premierę w grudniu 2023 r., a teraz wkracza do Polski. Będzie dostępny w przedsprzedaży od 8 do 24 marca, w specjalnej ofercie w sieci sklepów Euro RTV AGD, X-kom, Komputronik oraz na Tecno-store.pl. Decydując się na zakup Sparka 20 Pro+ w przedsprzedaży, klienci otrzymają specjalną cenę – 999 złotych oraz słuchawki SONIC 1 o wartości 199 zł w prezencie. Później cena wzrośnie do 1099 zł.

Czym kusi Tecno Spark 20 Pro+?

Tecno Spark 20 Pro+ to całkiem interesujący smartfon o wyglądzie flagowca, ale za przystępną cenę. Smukła obudowa 7,55 mm ma zakrzywione krawędzie, a całość waży zaledwie 175 g. Zaokrąglony na brzegach ekran AMOLED (6,78 cala, Full HD+, 120 Hz, 1000 nitów) chroniony jest szkłem Gorilla Glass 5, a producent obiecuje odporność na zarysowania i upadki z wysokości 1,2 metra. Z kolei certyfikat IP53 gwarantuje zwiększoną wytrzymałość całej konstrukcji na zachlapania i kurz.

Przypominająca szkło tylna obudowa jest dostępna w trzech połyskujących kolorach z efektem Sparkle Sand Pattern: białym Lunar Frost, szarym Temporal Orbits i beżowym Radiant Starstream. Jest też zielona wersja Magic Skin 2.0 Green ze skóropodobną powłoką.

Sercem modelu Tecno Spark 20 Pro+ jest układ Mediatek Helio G99 Ultimate wspierany przez 8 GB pamięci RAM. Wewnętrzna ma 256 GB. Smartfon zapewnia łączność LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, ma także NFC. W specyfikacji znajdziemy ponadto podwójne głośniki stereo z funkcją przetwarzania dźwięku DTS. Producent zastosował też algorytmy Volume Plus, które zwiększają głośność nawet o 400% podczas połączeń.

Sekcję foto tworzy główny aparat 108 Mpix (1/1,67 cala, przysłona f/1,8, PDAF) z 3-krotnym bezstratnym zoomem matrycowym, któremu towarzyszy pomocnicza jednostka 0,08 Mpix oraz aparat przedni 32 Mpix (f/2,2, 88,9°).

Akumulator 5000 mAh naładujemy z mocą 33 W. Wszystkim zarządza Android 13 z autorską nakładką HiOs.

