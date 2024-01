Tecno Spark 20 – w Polsce debiutuje nowa seria na każdą kieszeń

Firma Tecno ogłosiła wprowadzenie do Polski trzech niedrogich smartfonów z serii Spark 20. Do sprzedaży wchodzi też bardzo prosty model z Androidem GO – Tecno Spark GO 2024.

Nowe smartfony Tecno z serii Spark 20 miały swoją globalną premierę w grudniu, a teraz wkraczają do Polski w cenach poniżej tysiąca złotych. Są to modele Tecno Spark 20, Tecno Spark 20 Pro i Tecno Spark 20C. Ofertę uzupełnia Tecno Spark GO 2024, mieszczący się w segmencie poniżej 500 zł.

Mimo niskich cen nowości Tecno kuszą ciekawym wzornictwem nasuwającym skojarzenia z telefonami Apple, a ich specyfikacje są lepsze, niż się może wydawać.

W przyszłym miesiącu producent wprowadzi także nieco bardziej zaawansowany model Tecno Spark 20 Pro+, wyróżniający się też nieco innym wzornictwem.

Tecno Spark 20

Podstawowy model z serii, Tecno Spark 20, wyposażony jest w ekran IPS o przekątnej 6,6 cala w rozdzielczości HD+ (720 x 1612) z odświeżaniem obrazu 90 Hz. Producent zastosował tu rozwiązanie Dynamic Port, wzorowane na Dynamic Island z telefonów Apple – czyli część wyświetlacza, która po zablokowaniu ekranu wyświetla dodatkowe powiadomienia i statusy.

Sercem Sparka 20 jest układ Helio G85 (12 nm) wspierany przez 8 GB pamięci RAM. Wewnętrzna ma 256 GB.

Funkcje komunikacyjne zapewnia gniazdo na dwie karty nano SIM, modem 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 i NFC. Telefon ma też radio FM. Za doznania dźwiękowe odpowiadają podwójne głośniki stereo. Jest też wyjście audio 3,5 mm.

Z tyłu obudowy znalazł się podwójny aparat z główną jednostką 50 Mpix, której pomaga czujnik głębi 0,08 Mpix. Zdjęcia selfie wykonamy aparatem 32 Mpix z doświetleniem.

Energię dostarcza akumulator 5000 mAh z ładowaniem 18 W. Wszystkim zarządza Android 13 z interfejsem HiOS.

Obudowa modelu Tecno Spark 20 zapewnia odporność na poziomie IP53 i dostępna jest w edycji Magic Skin 2.0, czyli z wykończeniem o skórzanej fakturze. Dzięki niej telefon wygląda jak model z nieco wyższej półki.

Tecno Spark 20 Pro

Bardziej wymagający użytkownicy mogą zdecydować się na model Tecno Spark 20 Pro. W nim ekran IPS ma większą przekątną 6,78 cala, rozdzielczość Full HD+ (1080 x 2460) i odświeżanie 120 Hz. Nie zabrakło rozwiązania Dynamic Port.

Mod do pracy modelu Tecno Spark 20 Pro zapewnia układ Mediatek Helio G99. W specyfikacji znajdziemy także 8 GB pamięci RAM, 256 GB pamięci wewnętrznej, łączność LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 i NFC. Głośniki stereo wyróżniają się technologią podążania dźwięku i obsługą standardu DTS. Jest też radio FM.

Główny aparat w Sparku 20 Pro ma 108 Mpix, towarzyszy mu jednostka pomocnicza 0,08 Mpix. Z przodu znalazł się aparat 32 Mpix z doświetleniem.

Akumulator 5000 mAh ładowany jest z mocą 33 W. Całością dyryguje Android 13 z HiOS.



Tecno Spark 20 Pro dostępny jest w kilku kolorach oraz edycji Magic Skin 2.0. Każdy wariant zapewnia odporność IP53.



Tecno Spark 20C

Trzecia z nowości, Tecno Spark 20C, wyposażony jest w ekran IPS o przekątnej 6,6 cala, rozdzielczości HD+ (720 x 1612) i z odświeżaniem 90 Hz. Tu również znalazło się rozwiązanie Dynamic Port.

Pod maską Sparka 20C znalazł się budżetowy układ MediaTek Helio G36 (12 nm), któremu pomaga do 8 GB pamięci RAM, Wewnętrznej użytkownik otrzymuje 128 GB. Specyfikację uzupełnia łączność LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, radio FM i wyjście audio 3,5 mm. Atutem tego modelu mogą się okazać podwójne głośniki z DTS.

Główny aparat ma 50 Mpix, pomaga mu dodatkowy aparat 0,08 Mpix. Nieco skromniejszy niż w pozostałych modelach jest aparat selfie – ma 8 Mpix – ale też znalazło się w nim doświetlenie.

Akumulator o pojemności 5000 mAh ładowany jest z mocą 18 W. Tecno Spark 20C pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką producenta.

Tecno Spark GO 2024

Najprostszy model Tecno Spark GO 2024 to już propozycja zdecydowanie budżetowa, choć nie brak jej ciekawych cech. Urządzenie wyposażone jest w wyświetlacz IPS o przekątnej 6,6 cala, w rozdzielczości HD+ (720 x 1612), z odświeżaniem 90 Hz. Nie zabrakło w nim powiadomień na Dynamic Port.

Po modelu Tecno Spark GO 2024 nie należy oczekiwać dużej mocny, bo smartfon wyposażony jest w układ Unisoc T606, 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej. Atutem jest jednak wykorzystanie systemu Android 13 GO, czyli lżejszej edycji, która powinna dobrze poradzić sobie z codzienną pracą.

Smartfon zapewnia łączność LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, nie ma jednak NFC. Na obudowie znalazły się głośniki stereo z dźwiękiem DTS, jest też radio FM i złącze audio 3,5 mm.

Smartfon wyposażony jest w dwa aparaty tylne 13 Mpix i QVGA oraz przedni 8 Mpix z doświetleniem. Energię dostarcza akumulator 5000 mAh z ładowaniem 10 W.

Ceny i dostępność

Smartfony z serii Tecno Spark 20 oraz Tecno Spark GO 2024 już są dostępne w sprzedaży na polskim rynku. Każdy z telefonów zawiera w zestawie ładowarkę oraz słuchawki.

Ceny:

Tecno Spark 20 8/256 GB – 699 zł,

Tecno Spark 20 Pro 8/256 GB – 899 zł,

Tecno Spark 20C 4/128 GB – 499 zł,

Tecno Spark 20C 8/129 GB – 599 zł,

Tecno Spark GO 2024 4/128 GB – 449 zł.

Źródło zdjęć: Anna Rymsza (Telepolis.pl), Tecno

Źródło tekstu: Opracowanie własne