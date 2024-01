Realme Note 50 zadebiutował. Jest mega tani

Marka Realme zaprezentowała pierwszy model z nowej serii Note. To bardzo tani, ale też skromnie wyposażony Realme Note 50.

Realme Note 50 znalazł się w zapowiedziach firmy jako pierwszy telefon z nowej serii Note, która ma zwiększyć udział marki w globalnym rynku smartfonów. W przypadku debiutującego urządzenia jest to absolutnie najniższa półka. Telefon na początek doczekał się premiery w Filipinach, gdzie jego cena w przeliczeniu wynosi mniej niż 260 zł. Z zapowiedzi Realme można wysnuć wniosek, że smartfon zadebiutuje także w Polsce – u nas cena będzie na pewno wyższa, ale wciąż powinna kusić najbardziej oszczędnych i najmniej wymagających.

Zobacz: Realme C67 – smartfon z 5G za grosze. W Polsce może być hitem

Realme Note 50 – jest tani, a co poza tym?

Realme Note 50 ma wiele wspólnego ze znanym z naszego rynku Realme C51 – jest jego uproszczoną wersją. Nowy model został wyposażony w ekran IPS o przekątnej 6,74 cala w rozdzielczości HD+ (720 x 1600) z odświeżaniem 90 Hz. Maksymalna jasność wyświetlacza sięga 560 nitów.

Moc do pracy dostarcza budżetowy układ Unisoc T612, któremu pomaga 4 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR4X. Na aplikacje i swoje pliki użytkownik otrzymuje 64 GB pamięci wewnętrznej z opcją rozszerzenia za pomocą karty microSD o pojemności do 2 TB.

Realme Note 50 to telefon Dual SIM, zapewniający łączność 4G, VoLTE, Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.0. Niejasna pozostaje kwestia NFC – filipiński wariant jej nie ma, choć jest możliwe, że w Europie go nie zabraknie. W tym segmencie cenowym nie jest to jednak oczywiste.

Nowy telefon Realme jest także wyposażony w wyjście audio 3,5 mm, port USB-C, boczny czytnik linii papilarnych, a obudowa zapewnia odporność na pył i zachlapania zgodnie z normą IP54.

Sekcja foto jest wyjątkowo skromna – z tyłu znalazł się główny aparat 13 Mpix z dodatkowym czujnikiem głębi 0,8 Mpix, a zdjęcia selfie można robić w rozdzielczości 5 Mpix.

Akumulator o pojemności 5000 mAh zasilany jest z mocą zaledwie 10 W. Wszystkim zarządza Android 13 z interfejsem Realme UI T Edition.

Zobacz: Realme 11 5G do zgarnięcia w konkursie. Sprawdź, co musisz zrobić

Zobacz: Realme wspiera polskich narciarzy i zapowiada telefon Realme C67

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Realme