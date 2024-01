Realme 11 5G do zgarnięcia w konkursie. Sprawdź, co musisz zrobić

Realme chwali się, że będzie obecna w Wiśle podczas Pucharu Świata w skokach narciarskich. Na odwiedzających strefę marki będą czekać dodatkowe atrakcje, w tym konkurs, w którym do wygrania jest smartfon Realme 11 5G.

Po Turnieju Czterech Skoczni zmagania skoczków narciarskich przenoszą się do naszego kraju, gdzie po raz pierwszy rozegrany zostanie tak zwany PolSKI Turniej. Cykl rozpoczyna konkurs w Wiśle, następnie skoczkowie przeniosą się na jeden konkurs do Szczyrku (17 stycznia), by całość zakończyć w kolejny weekend w Zakopanem (20-21 stycznia).

Podczas wydarzenia, Realme będzie obecne ze swoją strefą, gdzie kibice będą mieli okazję bliżej poznać smartfon Realme 11 5G. Urządzenie to oferuje między innymi główny aparat fotograficzny o rozdzielczości 108 Mpix oraz pracujący pod maską MediaTek Dimensity 6100+, któremu towarzyszy 8 GB RAM-u (z możliwością rozszerzenia o 8 GB pamięci wirtualnej) oraz 256 GB przestrzeni na dane. A to wszystko jest zasilane baterią o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem SuperVOOC 67 W i pracuje pod kontrolą Androida 13 z nakładką Realme UI 4.0.

Turniej w Wiśle może być zatem nie tylko doskonałą okazją do zobaczenia z bliska czołowych skoczków, ale także do przetestowania dostępnych funkcji telefonu i odkrycia jego możliwości fotograficznych. Z tej okazji marka przygotowała konkurs, w którym na zwycięzcę czeka smartfon Realme 11 5G właśnie.

Jesteśmy podekscytowani uczestnictwem w Pucharze Świata w Skokach Narciarskich w Wiśle. To świetna okazja, aby połączyć pasję do sportu z technologią. Wierzę, że nadchodzące wydarzenie stanie się niezapomnianym przeżyciem dla fanów sportu i nowoczesnych technologii.

– powiedział Tomasz Nowicki, PR Manager, Realme Polska

Program zawodów w Wiśle:

12 stycznia (piątek), 18:00 – kwalifikacje do niedzielnego konkursu,

13 stycznia (sobota), 16:00 – pierwsza seria konkursu duetów,

14 stycznia (niedziela), 16:00 – pierwsza seria konkursu indywidualnego.

Więcej pamięci w Realme C53

Firma Realme ogłosiła również, że wprowadza na polski rynek smartfon Realme C53 w konfiguracji 8/256 GB. W dniach od 12 do 25 stycznia 2024 roku urządzenie to można kupić w specjalnej cenie, wynoszącej 699 zł. Z oferty można skorzystać w sieci sklepów Media Expert oraz na sklep-realme.pl i realmeshop.pl. Standardowa cena tego wariantu została ustalona na 899 zł.

