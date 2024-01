Realme 12 Pro+ zadebiutuje w niebiesko-złotej wersji Rolex Edition

W styczniu oczekiwana jest premiera nowych smartfonów Realme 12 Pro i Realme 12 Pro+. Producent uchylił już rąbka tajemnicy, chwaląc się, że debiutujące smartfony zostaną wyposażone w nowe konfiguracje aparatów z peryskopowym teleobiektywem. Wiadomo już, że aparat tele jest wyposażony w matrycę 64 Mpix (OmniVision OV64B) i zapewni zoom optyczny do 3x, matrycowy 6x i cyfrowy nawet 120x, natomiast główny aparat wykorzystuje matrycę 50 Mpix (Sony IMX890).

Nieco inna jest zapowiedź dotycząca wyglądu smartfonów z serii Realme 12 Pro. Wiadomo, że będą trochę przypominać poprzednią generację Realme 11 Pro z charakterystycznym tyłem z wykończeniem z wegańskiej skóry i środkowym przeszyciem biegnącym wzdłuż obudowy.

Teraz jednak firma Realme zdradziła, że szykuje specjalną wersję telefonu Submarine Blue – niebieską ze złotymi akcentami. Producent pochwalił się też współpracą z projektantem luksusowych zegarków – Ollivierem Saveo.

Introducing the realme 12 Pro Series: a stunning collaboration with an international luxury watch master. Witness the epitome of elegance and sophistication in this exquisite timepiece design. 👑🕰️#realme12proSeries pic.twitter.com/jkrAdfDJD9