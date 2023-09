Tecno Pova 5 Pro 5G już w Polsce. To nowy zabójca budżetowych średniaków

Firma Tecno wprowadziła do Polski nowy smartfon ze średniej półki cenowej – Pova 5 Pro 5G. To solidnie wyposażony model o intrygującym wyglądzie i ciekawej specyfikacji. Urządzenie może zainteresować młodych użytkowników i graczy. Do sprzedaży wchodzą też dwa modele słuchawek TWS.

Tecno Pova 5 Pro 5G to jedna z ostatnich nowości marki. Smartfon przyciąga wzrok nietypowym designem – kanciasta obudowa ma na tyle dynamiczne elementy oraz zygzakowate podświetlenie LED, ożywające rozgrywkę podczas grania, a także służące jako powiadomienie o nadchodzących połączeniach czy wiadomościach. Do wyboru jest 9 kolorów i kilka efektów, które można samodzielnie spersonalizować w ustawieniach.

Gdy nadchodzi połączenie, ledowy pasek synchronizuje się z wibracją dzwonka, cyklicznie migając, a podczas ładowania pokazuje kolory odpowiadające aktualnemu poziomowi naładowania baterii. Całość przypomina trochę stylistykę Nothing Phone’y, choć stanowią one tylko luźną inspirację.

Seria Pova to telefony skierowane głównie do młodszych użytkowników, w tym także graczy i taki jest też Tecno Pova 5 Pro 5G.

Przedni panel telefonu wypełnia ekran IPS o przekątnej 6,78 cala, rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2460) i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Maksymalna jasność wyświetlacza sięga 580 nitów.

Sercem modelu Tecno Pova 5 Pro 5G jest układ MediaTek Dimensity 6080, czyli średniej klasy jednostka 6 nm z rdzeniami o taktowaniu do 2,4 GHz, grafiką Mali-G57 MC2 oraz modemem 5G. Z pomocą pamięci RAM o wielkości 8 GB całość powinna zapewnić wydajność na co dzień, jak i w większości gier mobilnych. Producent zachwala, że smartfon jest szczególnie przygotowany do gry PUBG Mobile, która zyskuje nowy wymiar dzięki zgranym wibracjom wzbudzanym przez silnik liniowy osi Z. Na pliki i aplikacje użytkownik otrzymuje 256 GB pamięci wewnętrznej.

Tecno chwali się też dodatkowymi rozwiązaniami, wspierającymi pracę układu SoC, np. technologią Smart 5G 2.0, która ma zmniejszać zużycie energii. Algorytm rozpoznaje scenariusze użytkowania i analizuje środowisko sieciowe, aby w razie potrzeby inteligentnie przełączać się między 4G i 5G w celu oszczędzania baterii.

Sekcja foto jest reprezentowana nieco skromniej. Z tyłu znajduje się aparat 50 Mpix (f/1,6, PDAF) wspierany SI z podwójną lampą błyskową. Towarzyszy mu czujnik głębi 0,8 Mpix. Zdjęcia selfie wykonamy aparatem 16 Mpix (f/2,0) z lampą błyskową.

Energię dostarcza akumulator o pojemności 5000 mAh, który według producenta pozwala na ponad 31 godzin rozmów, 9 godzin grania, 13 godzin przeglądania internetu lub ponad 12 godzin oglądania wideo. Smartfon można naładować z mocą 68 W. Technologia Ultra Charge zasili urządzenia do 50% w 15 minut, a od zera do 100% w 45 minut.

Nad bezpieczeństwem ładowania czuwają trzy rozwiązania programowe. Battery Lab 3.0 dostosowuje strategie oszczędzania energii do różnych scenariuszy. Funkcja Bypass Charge omija ogniwo i bezpośrednio zasila płytę główną, gdy bateria jest w pełni naładowana, co pozwala utrzymać niską temperaturę telefonu i wydłużyć jego żywotność. Przydaje się to szczególnie w trakcie grania z jednoczesnym ładowaniem. Kolejna funkcja – monitorowanie portu ładowania – ostrzega użytkownika o obecności płynów lub ciał obcych w porcie. Jest też zabezpieczenie sprzętowe – technologia STS Secure Battery, która zapobiega niebezpiecznym zwarciom wewnętrznym.

Tecno Pova 5 Pro 5G ma głośniki stereo DTS, wyjście audio 3,5 mm i boczny czytnik linii papilarnych. Nie zabrakło NFC. Telefon ma wymiary 168,5 x 76,5 x 9 mm i waży 212 g.

Wszystkim zarządza Android 13 z autorską nakładką HiOs.

Dostępność i cena

Tecno Pova 5 Pro 5G dostępny jest w kolorach granatowoszarym Dark Illusion i srebrnym Silver Fantasy. Telefon wszedł do przedsprzedaży za 1399 zł w sieci sklepów Media Expert, X-kom, Komputronik oraz na Tecno-store.pl.

Dodatkowo w promocji na start, od 14 września do 1 października, w ofercie przedsprzedażowej, przy zakupie smartfonu Pova 5 Pro 5G otrzymamy za darmo bezprzewodowe słuchawki Tecno TRUE 1 o wartości 399 zł.

Słuchawki TWS: Tecno TRUE 1 i Tecno SONIC 1

Równolegle z telefonem Pova 5 Pro 5G Tecno TRUE 1 producent wprowadza dwa modele słuchawek TWS.

Słuchawki Tecno TRUE 1 wyróżniają się adaptacyjną redukcją szumów ANC do 42 dB oraz zestawem 6 mikrofonów. Dzięki aplikacji Audpub można spersonalizować słuchawki do słuchu użytkownika.

Słuchawki zapewniają do 45 godzin pracy na baterii z etui ładującym i 8 godzin bez etui. Tecno TRUE 1 wyceniono na 399 zł. Będą u wybranych partnerów Tecno oraz na Tecno-Store.pl

Tecno zaprezentowało też drugie, tańsze słuchawki Tecno SONIC 1. Są to pół dokanałowe słuchawki z przełącznikiem free switch, który pozwala na szybką i wygodną wymianę magnetycznych dousznych końcówek. Każda ze słuchawek SONIC 1 waży zaledwie 4,65 g, a całość zapewnia odporność na zachlapanie IPX5. Łączność gwarantuje Bluetooth 5.3, a brzmienie można personalizować za pomocą aplikacji Audpub. Słuchawki wytrzymują nawet do 50 godzin pracy z etui ładującym, a bez etui 6 godzin.

Słuchawki SONIC 1 dostępne będą w Polsce za 199 zł w sieci sklepów X-kom, Komputronik oraz na Tecno-Store.pl.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Tecno, wł.