Debiutuje Nothing Phone (2a). W tej cenie to może być hit

Firma Nothing pokazała swój trzeci smartfon, celujący w średnią półkę cenową. Nothing Phone (2a) stanowi tańszą alternatywę dla flagowego Nothing Phone (2) i bezpośredniego następcę pierwszego smartfonu tej marki.

Nothing Phone (2a) to trzeci smartfon tej marki, którego charakterystyczną cechą jest ponownie przezroczysta obudowa z tyłu. W porównaniu z dwoma wcześniejszymi urządzeniami, w najnowszym modelu zmieniło się położenie obiektywów aparatów, które poszły teraz na środek. Oba aparaty, zarówno główny, jak i ultraszerokokątny, zostały wyposażone w matryce o rozdzielczości 50 Mpix, podobnie jak Nothing Phone (2). Przedni aparat z kolei ma rozdzielczość 32 Mpix.

Zobacz: Hit dla indywidualistów. Dwa miesiące z Nothing Phone (2) - test

Zobacz: Nothing Phone (1) - najciekawszy telefon tego roku (test)

Z przodu smartfonu znalazł się 6,7-calowy wyświetlacz Flexible AMOLED, chroniony szkłem Corning Gorilla Glass 5. Ma on rozdzielczość 1084 x 2412 pikseli, odświeża obraz z częstotliwością do 120 Hz i świeci ze szczytową jasnością 1300 nitów. Pod dolną częścią ekranu producent ukrył optyczny czytnik linii papilarnych.

Wewnątrz obudowy, która zapewnia urządzeniu ochronę przed pyłami i wodą na poziomie IP54, pracuje układ MediaTek Dimensity 7200 Pro. SoC współpracuje z 8 lub 12 GB RAM-u i 128 lub 256 GB pamięci masowej. Urządzenie pozwala na korzystanie z sieci 5G, oferuje również łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 oraz NFC. Jest też odbiornik nawigacji satelitarnej, port USB-C oraz głośniki stereo.

Nothing Phone (2a) jest zasilany akumulatorem o pojemności 5000 mAh, który można szybko naładować z mocą do 45 W. Ładowarki nie znajdziemy jednak w pudełku ze smartfonem. Nad całością czuwa oprogramowanie Nothing OS 2.5, bazujące na systemie Android 14.

Dostępność i cena

Na stronie producenta (pl.nothing.tech) ruszyła przedsprzedaż najnowszego smartfonu marki. Nothing Phone (2a) dostępny jest w trzech wariantach kolorystycznych: czarnym, mlecznym i białym. W przypadku dwóch pierwszych do wyboru są dwie konfiguracje pamięci: 8/128 GB za 1449 zł oraz 12/256 GB za 1679 zł. Wariant biały jest dostępny tylko w bogatszej wersji (12/256 GB). Wysyłka wersji czarnej ma ruszyć 12 marca 2024 roku, natomiast pozostałych – 15 marca.

W ręce redakcji TELEPOLIS.PL trafił kilka dni temu Nothing Phone (2a) 12/256 GB w kolorze czarnym. Wkrótce podzielimy się z Czytelnikami naszą recenzją tego smartfonu.

Do najnowszego smartfonu marki Nothing można dokupić również dodatkowe akcesoria. Są to Cese & Screen Protector za 129 zł, ładowarka 45 W za 149 zł oraz słuchawki Ear (2) za 559 zł.

Zobacz: Doogee DK10 to prawdziwie fotograficzny pancerniak. Takiego dotąd nie było

Zobacz: Realme 12 5G ma coś naprawdę nowego. Jutro premiera

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Nothing

Źródło tekstu: Nothing