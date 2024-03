Doogee DK10 to prawdziwie fotograficzny pancerniak. Takiego dotąd nie było

Znany producent pancernych smartfonów, firma Doogee, zapowiada nową serię, reprezentowana przez telefon Doogee DK10. Urządzenie wyróżnia się obiecującą sekcją foto oraz nieoczywistą stylistyką.

Firma Doogee zapowiada kolejny smartfon – Doogee DK10. Jego premiera ma się odbyć 18 marca, a producent robi już wokół tego wydarzenia wiele szumu, ujawniając wybrane cechy smartfonu. Z zapowiedzi wynika, że Doogee DK10 to pierwszy model z nowej serii DK. Telefon ma się wyróżniać mniej pancerniacką, za to bardziej elegancką stylistyką oraz niespotykanym dotąd we wzmocnionych telefonach układem aparatów Morpho Quad Camera.

Jak to jednak u chińskich producentów bywa, owiany tajemnicą smartfon jeszcze przed premierą zawitał do sklepów Doogee Mall oraz AliExpress, co ujawniło jego najciekawsze cechy.

Doogee DK10 ma być dostępny w dwóch wariantach: czarnym i zielonym. Ten pierwszy to nieco bardziej tradycyjna konstrukcja z tyłem przypominającym kevlar, natomiast drugi model ma „skórzane” wykończenie – w obu przypadkach można dostrzec także elementy obudowy wyglądające jak szczotkowany metal.

Wiadomo też, że Doogee DK10 ma ekran AMOLED przekątnej 6,67 cala, w rozdzielczości 2K (2400x1080) z odświeżaniem 120 Hz. Sercem telefonu jest układ Dimensity 8020 (6 nm) wspierany przez prawdopodobnie 16 GB RAM (w zapowiedzi jest 32 GB, ale chodzi zapewne także o dodatek wirtualnego RAM-u). Na dane użytkownik otrzyma 512 GB pamięci UFS, a akumulator 5150 mAh będzie można szybko ładować z mocą 120 W przewodowo lub 50 W bezprzewodowo.

Najciekawszą cechą Doogee DK10 ma być jednak sekcja foto, niespotykana w innych pancerniakach. I faktycznie, na ich tle wygląda to ciekawe, choć widać też oszczędności. Smartfon ma w sumie cztery tylne aparaty – główny 50 Mpix (leciwa już matryca ISOCELL GN1, f/1,95, tylko EIS), aparat szerokokątny 50 Mpix z funkcją makro, aparat noktowizyjny 64 Mpix oraz aparat z teleobiektywem 16 Mpix (IMX481). Do zdjęć selfie wykorzystamy kolejny aparat 50 Mpix.

Aparatu tele w pancernikach jeszcze nie było, więc w swojej klasie ten telefon może się wyróżniać mimo pewnych niedostatków jak brak OIS. Na szczegóły i ceny trzeba będzie poczekać do 18 marca.

Źródło zdjęć: Doogee

Źródło tekstu: Opracowanie własne