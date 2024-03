Realme 12 5G ma coś naprawdę nowego. Jutro premiera

Realme w sumie wprowadziło już na rynek trzy modele z rodziny dwunastek – dostępne w Polsce Realme 12 Pro i Pro+, a także Realme 12+ 5G, który miał premierę w ostatnich dniach lutego. Teraz w końcu prezentacji doczeka się podstawowy model Realme 12 5G.

Zobacz: Debiutuje Realme 12+ 5G. To kolejny przedstawiciel rodziny „dwunastek”

Producent ogłosił już datę premiery – dojdzie do niej już jutro, 6 marca, w Indiach. Stamtąd telefon powinien szybko wyruszyć w świat, walcząc o swoje miejsce wśród smartfonów średniej klasy.

One button, 7 different functions ☑️

Get ready to step up your smartphone accessibility with #realme12Series5G.



Pre-book and avail benefits worth ₹3000!



Launching in two days!

Know more: https://t.co/KV124zVWXn#realmePortraitMaster #realme12 5G pic.twitter.com/xW3RAmDJt0