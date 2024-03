Xiaomi 14 przetestowany. Wiemy jak wypadły jego aparaty fotograficzne

Serwis DxOMark wziął na swój warsztat smartfon Xiaomi 14, który niedawno opuścił Chiny. Wiemy, jak wypadły jego aparaty fotograficzne – nie jest najgorzej, ale mogłoby być lepiej.

Xiaomi14 to jeden z flagowych smartfonów tej chińskiej marki, który swoją premierę w Państwie Środka miał w październiku 2023 roku. Jednak na globalną premierę musieliśmy trochę poczekać, ponieważ wydarzyło się to dopiero w przeddzień targów Mobile World Congress 2024, które odbyły się w Barcelonie pod koniec ubiegłego miesiąca. Urządzenie to zoastało wyposażone w łącznie cztery aparaty fotograficzne, przy czym trzy z nich są z tyłu. Wszystkie trze (główny, ultraszerokokątny i teleobiektyw) mają matryce o rozdzielczości 50 Mpix. Z kolei jednostka odpowiedzialna za robienie zdjęć selfie ma rozdzielczość 32 Mpix.

październik 2023 193 g, 8.2 mm grubości 12 GB RAM 512 GB, (opcje: 256 GB) - 50 Mpix + 50 Mpix + 50 Mpix + 32 Mpix 6.36" - AMOLED (1200 x 2670 px, 460 ppi) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 3,30 GHz Android v.14.0 4610 mAh, USB-C

Flagowy smartfon Xiaomi jeszcze przed globalną premierą trafił w ręce redaktora naczelnego TELEPOLIS.PL, Lecha Okonia. Ten odkrył w nim dosyć poważną wadę, polegającą na tym, że pod szkłem chroniącym obiektyw jednego z tylnych aparatów gromadziła się para wodna, która skutecznie uniemożliwiała robienie dobrych zdjęć tą jednostką. Problem polega na tym, ze dotyczy to głównego aparatu, z reguły najczęściej wykorzystywanego do robienia zdjęć.

Xiaomi 14 w rękach DxOMark

Po testach aparatów fotograficznych w Xiaomi 14, serwis DxOMark przyznał mu 138 punktów. Dało to urządzeniu 28. miejsce w rankingu ogólnym, gorzej niż Xiaomi 13 Ultra (140 punktów, 23. miejsce) czy Xiaomi Mi 11 Ultra (141 punktów, 20. miejsce). W rankingu smartfonów premium, kosztujących od 600 do 800 dolarów, Xiaomi 14 zajęło 3. miejsce, za takimi smartfonami, jak Google Pixel 8 (148 punktów) i Apple iPhone 15 (145 punktów).

Aparaty w Xiaomi 14 zostały docenione za:

dokładną ekspozycję docelową we wszystkich testowanych warunkach,

dość neutralny balans bieli we wszystkich testowanych warunkach,

wysokie zachowanie szczegółów w trybie zdjęć i wideo,

niski poziom szumów w trybie fotograficznym,

wysoki poziom szczegółowości w trybie tele.

Po drugiej stronie znalazły się:

problemy z adaptacją ekspozycji, często widoczne na wideo w większości testowanych warunków,

niski kontrast na twarzach w jasnym świetle i przy oświetleniu od tyłu,

zauważalne szumy w trybie wideo w warunkach słabego oświetlenia,

artefakty, takie jak odblaski i duszki, często widoczne w trybie fotograficznym.

