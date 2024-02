Xiaomi 14 trafia do Europy. To będzie fotograficzny wymiatacz

Xiaomi 14 i Xiaomi 14 Ultra nareszcie trafiły do Europy. Smartfony mają zachwycić świetnymi aparatami przygotowanymi wspólnie z firmą Leica.

Podczas targów MWC 2024 firma Xiaomi wytoczyła ciężkie działa - i to takie naprawdę największego kalibru. W Barcelonie swoją globalną premierę mają modele Xiaomi 14 i Xiaomi 14 Ultra, czyli nowe flagowce w ofercie chińskiego producenta. Ucieszą się przede wszystkim fani mobilnej fotografii.

Xiaomi 14 - kompaktowy flagowiec

Jeśli miałbym obstawiać, który z tych telefonów będzie się cieszył większą popularnością, śmiało wskazałbym Xiaomi 14. To świetnie wyposażony smartfon zamknięty w kompaktowej obudowie, który rywalizować ma m.in. z Samsungiem Galaxy S24 i iPhone 15 Pro.

Urządzenie wyposażono w panel LTPO AMOLED o przekątnej 6,36", rozdzielczości 1200 x 2670 oraz odświeżaniu 120 Hz. Jego sercem jest topowy układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, który powinien zagwarantować absurdalnie wręcz wysoką wydajność. Oprócz tego na użytkowników czekają m.in. akumulator o pojemności 4610 mAh z szybkim ładowanie (90 W po kablu i 50 W bezprzewodowo), głośniki stereo z obsługą Dolby Atmos oraz pełna wodoodporność (IP68). Całość ma pracować pod kontrolą Androida z nakładką Xiaomi HyperOS.

Najbardziej intrygujące są tu jednak aparaty, które opracowano przy współudziale legendarnej firmy Leica. Główny moduł bazuje na sensorze Light Fusion 900 o rozdzielczości 50 Mpix i bardzo dobrych parametrach, które producent postanowił podeprzeć konkretnymi liczbami (co nie zdarza się w tej branży często). Aparat może się pochwalić zakresem dynamiki na poziomie 13,5 eV oraz natywną obsługą 14-bitowej głębi kolorów. Sam sensor sparowano z obiektywem o ogniskowej odpowiadającej 23 mm dla pełnej klatki o przysłonie f/1.6.

Dwa pozostałe aparaty umieszczone na pleckach to tele o efektywnej rozdzielczości 32 Mpix o ogniskowej odpowiadającej 75 mm oraz aparat ultraszerokokątny o rozdzielczości 50 Mpix i kącie widzenia rzędu 115 stopni. Przednia kamerka ma rozdzielczość 32 Mpix.

Xiaomi 14 Ultra - fotograficzna potęga

Jeżeli jednak podstawowa czternastka wydaje się dla kogoś mało imponująca, warto rzucić okiem na Xiaomi 14 Ultra. To superflagowiec o fotograficznym zacięciu i absolutnie topowych parametrach.

Sercem Xiaomi 14 Ultra jest ten sam układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, który można znaleźć w podstawowym modelu jednak wzbogacony o zaawansowany system chłodzenia Xiaomi Dual Channel IceLoop. Dzięki temu telefon powinien lepiej trzymać wydajność pod obciążeniem. Reszta parametrów także wypada o "oczko" (lub nawet dwa) lepiej. Przykładowo, wyświetlacz to jednostka AMOLED o przekątnej 6,73", odświeżaniu 120 Hz i jeszcze wyższej rozdzielczości rzędu 1440 x 3200 pikseli. Akumulator ma pojemność 5000 mAh i obsługuje ładowanie mocą 90 W po kablu oraz aż 80 W bezprzewodowo.

A aparaty? Aparaty wyrywają z kapci. Główna jednostka o rozdzielczości 50 Mpix wyposażona została w matrycę w romiarze 1" oraz obiektyw ze zmienną przysłoną w zakresie f/1.63-4.0. Dość powiedzieć, że w teorii taki zestaw powinien wystarczyć, by skutecznie zawstydzić niejeden aparat systemowy. A to nie koniec, bo na pokładzie znajdziemy teleobiektyw o ogniskowej 75 mm, peryskopowe tele o ogniskowej 120 mm i moduł ultraszerokokątny 12 mm. Wszystkie trzy bazują na sensorach Sony IMX858 o rozdzielczości 50 Mpix. Do tego użytkownicy mogą się cieszyć licznymi usprawnieniami przygotowanymi razem z firmą Leica, w tym m.in. zestawem profili kolorystycznych inspirowanych klasycznymi aparatami niemieckiego producenta.

Xiaomi 14 i Xiaomi 14 Ultra - ceny i dostępność

Przedsprzedaż Xiaomi 14 wystartuje jeszcze dzisiaj (25 lutego 2024). Za telefon w wersji 12/256 GB zapłacimy 4799 zl. Jeśli zdecydujecie się na zakup do 3 marca 2024, producent dorzuci w zestawie z telefonem prezent w postaci... hulajnogi. I to nie takiej byle jakiej, tylko hulajnogi elektrycznej Xiaomi Mi Electric Scooter 3.

W przypadku Xiaomi 14 Ultra przedsprzedaż potrwa w dniach 4-18 marca 2024, a od 19 marca 2024 telefon znajdziemy normalnie w sklepach. Jego cena to 6799 zł.

Źródło zdjęć: TELEPOLIS.PL (Lech Okoń), Xiaomi

Źródło tekstu: Xiaomi