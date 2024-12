iPhone 17 zmieni wygląd? Nowy przeciek na to wskazuje

Od kilku generacji wygląd iPhone’ów pozostawał niemal niezmieniony, co dla wielu użytkowników stało się powodem do narzekań. Jednak rok 2025 może przynieść istotną zmianę w postaci nowego designu iPhone’a 17. Na chińskiej platformie społecznościowej Weibo pojawiła się wizualizacja, która może przedstawiać iPhone’a 17 Air.

Dalsza część tekstu pod wideo

iPhone 17 niczym... Google Pixel

Warto zaznaczyć, że wizualizacja udostępniona przez Digital Chat Station nie jest typowym wyciekiem, lecz bazuje na informacjach uzyskanych z materiałów dostarczanych przez łańcuch dostaw Apple'a. Jeśli przedstawiona grafika jest choć częściowo zgodna z rzeczywistością, nietrudno dostrzec podobieństwa do najnowszych smartfonów z serii Google Pixel 9.

Najbardziej zauważalnym elementem, który przywodzi na myśl smartfony firmy Google, jest tylny moduł fotograficzny. Większość producentów smartfonów umieszcza moduły aparatu w pionowym układzie lub w kształcie prostokąta w bocznej części telefonu. Tymczasem gigant z Mountain View postawił na poziomy moduł rozciągający się przez całą szerokość tylnej obudowy – i wygląda na to, że Apple może podążyć tą samą drogą.

Zobacz: Google Pixel 9 Pro XL – inteligentny fotosmartfon z niedosytem mocy (test)

Co więcej, wizualizacja wskazuje na zaokrąglone rogi i krawędzie, które wydają się znacznie bardziej "miękkie" w porównaniu do iPhone’a 16.

Kadr z łańcucha dostaw

Digital Chat Station nie jest jedynym źródłem spekulacji dotyczących nowego projektu. Na Weibo pojawiło się również zdjęcie, które rzekomo przedstawia ramkę nowego iPhone’a 17, również pochodzącą z łańcucha dostaw Apple'a. Zdjęcie to potwierdza ogólny wygląd zgodny z wizualizacją, jednak uwagę zwraca duży otwór na tylnej części ramki.

iPhone 17 Air – smuklejsza alternatywa

Digital Chat Station wspomina także o serii iPhone 17 (Slim), co może odnosić się do plotek o modelu iPhone 17 Air. Według doniesień Bloomberga, Apple pracuje nad nową, cieńszą wersją iPhone’a 17, która może zadebiutować obok pozostałych modeli z tej serii. Co ciekawe, ten model może nawet zastąpić wariant Plus. Plotki sugerują, że iPhone 17 Air będzie o 2 mm cieńszy niż iPhone 16 Pro.

Zobacz: Rozczarowanie czy zachwyt? Testujemy iPhone'a 16 Pro Max

Zmniejszenie grubości urządzenia mogło zmusić firmę Apple do przeprojektowania wewnętrznych komponentów, co tłumaczyłoby potencjalne zmiany w układzie aparatu.

Choć Digital Chat Station ma na swoim koncie trafne przewidywania, każdą tego typu informację warto traktować z pewnym dystansem. Przedstawiony projekt, choć interesujący, wydaje się znacznym odejściem od typowego, konserwatywnego podejścia Apple do designu.

Zobacz: Jest iOS 18.2. Oto, jakie przyniósł nowości w Polsce

Zobacz: Apple zapowiada iOS 18.4. To ciąg dalszy nowości w Apple Intelligence i Siri

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Weibo

Źródło tekstu: Digital Chat Station / Weibo, Android Headlines