Apple zapowiada iOS 18.4. To ciąg dalszy nowości w Apple Intelligence i Siri

Firma Apple potwierdziła, że aktualizacja iOS 18.2 zostanie udostępniona jeszcze dziś, wprowadzając ulepszenia w Apple Intelligence. Jednak to nie koniec nowości – Amerykanie zdradzili również szczegóły dotyczące nadchodzącej aktualizacji iOS 18.4, która ma przynieść znaczące zmiany, w tym lepsze wsparcie dla Siri oraz obsługę nowych języków.

Rozszerzenie wsparcia językowego w Apple Intelligence

Jednym z kluczowych elementów iOS 18.4, zapowiedzianym na kwiecień 2025 roku, będzie rozszerzenie obsługi języków przez platformę Apple Intelligence. Aktualizacja wprowadzi wsparcie dla takich języków, jak:

chiński,

angielski (Indie, Singapur),

francuski,

niemiecki,

włoski,

japoński,

koreański,

portugalski,

hiszpański,

wietnamski.

To pierwszy raz, gdy Apple ujawnia dokładną datę wydania iOS 18.4, co jest dobrą wiadomością dla użytkowników czekających na bardziej spersonalizowaną i wszechstronną sztuczną inteligencję. W tym samym czasie inteligentne funkcje w iOS dotrą również do użytkowników w Unii Europejskiej.

Nowa generacja Siri

Kolejną istotną funkcją iOS 18.4 będzie zmodernizowana Siri. Asystentka głosowa, której design został odświeżony już w poprzednich wersjach, wkrótce zyska jeszcze większe możliwości. Apple zapowiada, że Siri będzie w stanie:

korzystać z kontekstu osobistego użytkownika, aby dostarczać bardziej dopasowane odpowiedzi i sugestie,

zdobyć świadomość ekranową, co pozwoli jej lepiej reagować na to, co dzieje się na urządzeniu,

wykonywać setki nowych działań w aplikacjach Apple i aplikacjach firm trzecich.

To może być jedna z najważniejszych aktualizacji w cyklu iOS 18, która uczyni Siri bardziej funkcjonalną i inteligentną.

Drobniejsze zmiany w iOS 18.3

Przed premierą iOS 18.4 użytkownicy mogą spodziewać się wydania iOS 18.3, który ma wprowadzić kilka pomniejszych ulepszeń, takich jak:

możliwość tworzenia obrazów w stylu Sketch w Image Playground,

ulepszony system wyświetlania priorytetowych powiadomień w aplikacjach Apple i firm trzecich.

Siri w iOS 19: nowe plotki

Już teraz pojawiają się spekulacje na temat dalszego rozwoju Siri w iOS 19. Plotki sugerują, że Apple planuje wykorzystać nowy duży model językowy (LLM), aby uczynić asystentkę bardziej konwersacyjną i zbliżoną do takich narzędzi, jak ChatGPT.

Wyścig z konkurencją

Apple wciąż nadrabia zaległości wobec konkurentów, takich jak Google, OpenAI czy Microsoft, którzy dynamicznie rozwijają swoje narzędzia AI. Na razie firma z Cupertino zdecydowała się na integrację niektórych funkcji ChatGPT w narzędziach pisarskich, dostępnych w iOS 18.2. Dzięki temu użytkownicy będą mogli korzystać z ulepszonych możliwości Apple Intelligence.

iOS 18.4 zapowiada się jako istotny krok w kierunku bardziej inteligentnych i spersonalizowanych rozwiązań, które mają zbliżyć Apple'a do liderów na rynku sztucznej inteligencji.

