Praca w Krakowie? Cisco zwiększa zatrudnienie, szuka talentów IT

Cisco znacząco zwiększy zatrudnienie w Krakowie. Już teraz w krakowskim Cisco pracuje około 2 tysięcy specjalistów. W 2021 roku powstało 150 nowych miejsc pracy, z czasem będzie ich jeszcze więcej.

Siedziba Cisco w Krakowie istnieje od 2012 roku, ale pewnym przełomem dla tej inwestycji było przejęcie przez Cisco platformy AppDynamics w 2017. W Krakowie bowiem znajduje się oddział wsparcia inżynierii oprogramowania AppDynamics, który będzie rozbudowany. Kraków obsłuży Europę, Afrykę, Rosję i Bliski Wschód. W 2021 roku pracę znajdzie tam przynajmniej 150 osób i na pewno na tym się nie skończy. Już teraz Cisco zatrudnia tam około 2 tysięcy osób, a jego partnerzy tworzą kolejnych 10 tysięcy miejsc pracy.

Jak będzie wyglądać praca w Cisco w Krakowie?

Cisco Kraków cieszy się opinią dobrego pracodawcy. W rankingach „Great Place to Work in Poland” zajmowało pierwsze miejsce w 2018, 2019 i 2020 roku. Jednak aktualnie praca wygląda zupełnie inaczej, nie tylko w Cisco, ale i w wielu innych firmach. Pracownicy Krakowskiego oddziału Cisco pomagali przejść na pracę zdalną klientom firmy, a przy tym sami musieli ekspresowo zmienić swój tryb pracy. No ale mówimy o Cisco – firmie z czołówki w zakresie sieci, telekonferencji, cyberbezpieczeństwa i telekonferencji, zatrudniającej specjalistów klasy światowej. Cisco Kraków w pewnym sensie szczyci się tym, że w 2020 roku zatrudniało nowych pracowników i przeprowadziło onboarding (wdrożenie w nowej pracy) całkowicie zdalnie. Były zdalne spotkania, filmy nakręcone przez przyszłych współpracowników i tym podobne ułatwienia.

Jak w wielu firmach, w Cisco prawdopodobnie również na dłużej zostanie hybrydowy model pracy. To, co trzeba zrobić na miejscu, będzie zrobione na miejscu. To, co lepiej robić w zaciszu własnego domu, będzie można zrobić z domu. Nie ma za to planów, by zmniejszyć wynajmowaną w Krakowie przestrzeń biurową. Raczej zostanie przeorganizowana. Boksy biurowe straciły sens i wiele z nich zostanie przerobionych na przestrzenie wspólne lub „pokoje ciszy”, by spełnić aktualne potrzeby pracowników, których będzie przecież coraz więcej.

Zobacz: Do 2022 roku sieci mobilne obsłużą ponad 12 mld urządzeń

Zobacz: Wi-Fi ma 20 lat. Oto przyszłość jaka czeka sieci bezprzewodowe

Cisco AppDynamics – co to takiego?

Aplikacje już dawno przestały być narzędziem do wspierania biznesu. Aplikacje to jest biznes. Skończyły się czasy pracy na 20-letnim programie, który przecież ciągle wystarcza. Oczywiście pewnie są takie przypadki, ale większość aplikacji jest rozwijana zupełnie inaczej. Reakcje na potrzeby klientów są błyskawiczne, masa rzeczy przeniosła się do chmury. Interakcje z klientami są cyfrowe już w 80%. Według badań 66% klientów jest w stanie porzucić markę, która nie zapewnia aplikacji na zadowalającym poziomie.

I tu do akcji wchodzi Cisco AppDynamics. Narzędzie zostało kupione w 2017 roku i jest wciąż rozwijane. Służy do bardzo kompleksowego i elastycznego analizowania tego, jak działają aplikacje. W tradycyjnym modelu osobno analizowany jest frontend, backend, infrastruktura i tak dalej, co znacznie utrudnia rozwiązanie ewentualnych problemów. By podnieść jakość oprogramowania, trzeba na produkty spojrzeć holistycznie. W tej branży nazywa się to Full Stack Observability. W jednym miejscu zbierana jest analiza tego, co robi klient, jak działają serwery, jak aplikacja działa po stronie pracownika i co się dzieje wszędzie pomiędzy. Z tych danych wybierane są te mające największe znaczenie, bo nie sztuką jest zalać kogoś informacjami, których nie da rady przetworzyć. „Trzeba obserwować to, co jest ważne” – tak brzmi hasło przewodnie platformy. Zresztą najlepszą reklamą dla AppDynamics jest to, że jest używana wewnętrznie w Cisco i monitoruje aplikacje dla klientów i dla pracowników.

W konsekwencji krakowski oddział Cisco będzie bardzo software'owy, choć pewnie większości z czytelników Cisco kojarzy się raczej ze sprzętem sieciowym. W Krakowie już 65% pracowników jest zatrudnionych w CX Center – centrum doświadczeń klienta. Ten zespół również będzie rósł. Ponadto działa tu SOC (Security Operations Center) – jednostka zajmująca się cyberbezpieczeństwem zatrudnia aktualnie 250 specjalistów. Pracownicy działu wsparcia inżynieryjnego, których również będzie coraz więcej, będą pomagać klientom wdrożyć i używać AppDynamics. Aktualnie w tym dziale pracuje 45 osób, ale długo się ten stan rzeczy nie utrzyma.

Cisco zostaje w Krakowie

Wspomniałam już, że Cisco nie zamierza zmniejszyć wynajmowanej przestrzeni biurowej. Firma chce być gotowa na potrzeby pracowników i ewentualne fluktuacje w obłożeniu biura w czasie. Na pewno też nie opuści Grodu Kraka. Tańsze miejsce zawsze się znajdzie, ale tu nie chodzi o pieniądze… to znaczy nie tylko. Kraków to w oczach Cisco kopalnia talentów, z których zresztą firma sama wykształciła. Inwestycja w krakowską siedzibę i edukację techniczną zwraca się z nawiązką.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Cisco

Źródło tekstu: Cisco, wł.