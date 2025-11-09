To nie jest zwykły głośnik Bluetooth. Może działać jako samodzielny sprzęt
Od głośników Bluetooth zwykle oczekujemy, że będą one odtwarzały dźwięk pochodzący z zewnątrz, zwykle z naszego smartfona.
Tu jednak możliwości XMUSIC BTS650K się nie kończą. A co lepsze, dziś możecie kupić go w promocji za jedyne 149,94 zł. Cena ta, jak na sam 20-watowy głośnik jest dość atrakcyjna. Zwłaszcza że jego bateria pozwala na do 12 godzin odtwarzania muzyki, a sama konstrukcja jest wodoodporna w ramach normy IPX6, dzięki czemu nawet najbardziej ulewny deszcz nie robi na nim wrażenia.
XMUSIC BTS650K
Warte odnotowania są także funkcje dodatkowe. I tak dzięki TWS możemy sparować ze sobą dwa takie głośniki, które grają wtedy w systemie stereo: jeden przyjmuje rolę lewego, a drugi prawego kanału. Dzięki obecności portu AUX możemy odtwarzać na nim muzykę także z połączenia przewodowego. Natomiast slot kar pamięci sprawia, że muzykę możemy wrzucić bezpośrednio na sam głośnik. Godnym odnotowania jest także radio FM na pokładzie. Jak widać, to o wiele więcej, niż tylko zwykły głośnik. A może być Wasz za jedyne 149,94 zł.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.