T-Mobile obniży ceny. Zmiany od 1 stycznia 2026

Najważniejszą informacją dla podróżujących jest włączenie Ukrainy i Mołdawii do Strefy Roamingowej 1A, czyli tej samej, w której znajdują się kraje Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W praktyce oznacza to znaczne obniżenie kosztów połączeń głosowych, SMS-ów i transmisji danych podczas pobytu w tych krajach.

Co się dokładnie zmienia?

Ukraina i Mołdawia wejdą do Strefy 1A, więc korzystanie z tych krajów będzie tańsze, zgodnie z zasadą Roam Like at Home obowiązującą w UE. W efekcie definicja Strefy Roamingowej 1A w regulaminach T-Mobile zyskuje następującą postać: „Strefa Roamingowa 1A: Unia Europejska, Ukraina i Mołdawia oraz państwa nienależące do unii, ale należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego”.

Kolejna zmiana to obniżka ceny 1 GB danych w roamingu Strefy 1A: z 6,88 zł na 5,82 zł dla klientów indywidualnych, a w przypadku firm z 5,59 zł netto na 4,73 zł netto. Chodzi o opłaty pobierane po przekroczeniu limitu danych UE i inne opłaty niestandardowe.

Trzecia zmiana obejmuje limity danych UE w roamingu. Zostają one podniesione – klienci będą mogli wykorzystywać więcej GB na terenie UE, Ukrainy i Mołdawii. Wysokość limitu zależy od kwoty będącej podstawą do określenia wysokości Limitu Danych UE w T-Mobile, czyli wartość miesięcznej opłaty abonamentowej klienta. Szczegóły w tabeli w komunikacie T-Mobile.

T-Mobile zapowiada też obniżkę opłat dodatkowych za MMS w roamingu: 0,05 zł za 10 MMS-ów.

Zmiany dotyczą usług w umowach abonamentowych zawartych do 18 listopada 2025 r. (dla klientów indywidualnych) oraz do 8 listopada 2025 r. (dla firm). Operator rutynowo dodaje z obowiązku, że przypadku braku zgody na nowe warunki można wypowiedzieć umowę bez dodatkowych konsekwencji, ale należy pamiętać o ewentualnej karze za wcześniejsze zerwanie umowy terminowej.

W komunikacie T-Mobile pisze także o obniżce cen niektórych usług roamingowych i połączeń głosowych z Polski do Wielkiej Brytanii, jednak nie podaje szczegółów.