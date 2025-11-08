Wiadomości

T-Mobile obniży ceny. Zmiany od 1 stycznia 2026

T-Mobile zapowiada zmiany w cennikach roamingowych, wprowadzane od nowego roku. Od 1 stycznia 2026 klienci abonamentowi T-Mobile zapłacą mniej za usługi roamingowe w Ukrainie i Mołdawii, zmienią się też limity i opłaty w Strefie 1A.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 17:15
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
T-Mobile obniży ceny. Zmiany od 1 stycznia 2026

Najważniejszą informacją dla podróżujących jest włączenie Ukrainy i Mołdawii do Strefy Roamingowej 1A, czyli tej samej, w której znajdują się kraje Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W praktyce oznacza to znaczne obniżenie kosztów połączeń głosowych, SMS-ów i transmisji danych podczas pobytu w tych krajach.

Dalsza część tekstu pod wideo

Co się dokładnie zmienia?

Ukraina i Mołdawia wejdą do Strefy 1A, więc korzystanie z tych krajów będzie tańsze, zgodnie z zasadą Roam Like at Home obowiązującą w UE. W efekcie definicja Strefy Roamingowej 1A w regulaminach T-Mobile zyskuje następującą postać: „Strefa Roamingowa 1A: Unia Europejska, Ukraina i Mołdawia oraz państwa nienależące do unii, ale należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego”.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Etui GUESS Glitter Script do Samsung Galaxy S24 Ultra Złoty
Etui GUESS Glitter Script do Samsung Galaxy S24 Ultra Złoty
0 zł
149.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 149.99 zł
Nakładka na aparat SPIGEN Optik Pro Glas.tR EZ FIT do Apple iPhone Air Złoty (2 szt.)
Nakładka na aparat SPIGEN Optik Pro Glas.tR EZ FIT do Apple iPhone Air Złoty (2 szt.)
0 zł
75.05 zł - najniższa cena
Kup teraz 75.05 zł
Powerbank FRESH N REBEL 18000 mAh 20W Zielony
Powerbank FRESH N REBEL 18000 mAh 20W Zielony
0 zł
99.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 99.99 zł
Advertisement

Kolejna zmiana to obniżka ceny 1 GB danych w roamingu Strefy 1A: z 6,88 zł na 5,82 zł dla klientów indywidualnych, a w przypadku firm z 5,59 zł netto na 4,73 zł netto. Chodzi o opłaty pobierane po przekroczeniu limitu danych UE i inne opłaty niestandardowe.

Trzecia zmiana obejmuje limity danych UE w roamingu. Zostają one podniesione – klienci będą mogli wykorzystywać więcej GB na terenie UE, Ukrainy i Mołdawii. Wysokość limitu zależy od kwoty będącej podstawą do określenia wysokości Limitu Danych UE w T-Mobile, czyli wartość miesięcznej opłaty abonamentowej klienta. Szczegóły w tabeli w komunikacie T-Mobile.

T-Mobile zapowiada też obniżkę opłat dodatkowych za MMS w roamingu: 0,05 zł za 10 MMS-ów.

Zmiany dotyczą usług w umowach abonamentowych zawartych do 18 listopada 2025 r. (dla klientów indywidualnych) oraz do 8 listopada 2025 r. (dla firm). Operator rutynowo dodaje z obowiązku, że przypadku braku zgody na nowe warunki można wypowiedzieć umowę bez dodatkowych konsekwencji, ale należy pamiętać o ewentualnej karze za wcześniejsze zerwanie umowy terminowej.

W komunikacie T-Mobile pisze także o obniżce cen niektórych usług roamingowych i połączeń głosowych z Polski do Wielkiej Brytanii, jednak nie podaje szczegółów. 

Więcej w komunikacie T-Mobile.

Image
telepolis
T-Mobile roaming ukraina Mołdawia
Zródła zdjęć: nikkimeel / Shutterstock
Źródła tekstu: T-Mobile