Tak szybkich pamięci DDR5 jeszcze nie było. Padł rekord
Padł kolejny rekord w podkręcaniu pamięci RAM DDR5. Tak szybkich jednostek jeszcze nie było.
Entuzjaści overlockingu co chwilę prześcigają się w biciu kolejnych rekordów. Tym razem udało się podkręcić pamięci RAM DDR5 do wartości, której nikomu jeszcze nie udało się osiągnąć.
Rekord podkręcania pamięci DDR5
Nowy rekord został pobity przez użytkownika o pseudonimie AiMax. Jego wynik został zatwierdzony przez HWBot i CPU-Z. Najnowsza, najwyższa wartość taktowania pamięci DDR5 wynosi teraz 6605,7 MHz (13211 MT/s). Co ciekawe, poprzedni rekord, który wynosił 13153 MT/s, przetrwał tylko 4 dni.
Nowy rekord udało się osiągnąć na komputerze o specyfikacji:
- płyta główna Gigabyte Z890 Aorus Tachyon ICE
- pamięci Patriot Viper Xtreme 5 25 GB
- procesor Intel Core Ultra 7 265K
Oczywiście nie obyło się bez chłodzenia ciekłym azotem. Opóźnienia wynosiły CL68-127-127-127-2, więc były bardzo wysokie. To oznacza, że takie częstotliwości raczej nie mają zbyt sensownego zastosowania w realnym życiu. Nie zmienia to faktu, że rekord został pobity. Ciekawe, jak długo przetrwa.