Tak szybkich pamięci DDR5 jeszcze nie było. Padł rekord

Entuzjaści overlockingu co chwilę prześcigają się w biciu kolejnych rekordów. Tym razem udało się podkręcić pamięci RAM DDR5 do wartości, której nikomu jeszcze nie udało się osiągnąć.

Rekord podkręcania pamięci DDR5

Nowy rekord został pobity przez użytkownika o pseudonimie AiMax. Jego wynik został zatwierdzony przez HWBot i CPU-Z. Najnowsza, najwyższa wartość taktowania pamięci DDR5 wynosi teraz 6605,7 MHz (13211 MT/s). Co ciekawe, poprzedni rekord, który wynosił 13153 MT/s, przetrwał tylko 4 dni.

Nowy rekord udało się osiągnąć na komputerze o specyfikacji:

płyta główna Gigabyte Z890 Aorus Tachyon ICE

pamięci Patriot Viper Xtreme 5 25 GB

procesor Intel Core Ultra 7 265K