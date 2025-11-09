Sprzęt

Rewolucja na ekranach. Takich rzeczy w TV jeszcze nie było

Samsung wprowadza nowy standard obrazu. Wejdzie on do najnowszych telewizorów w 2026 r. i może sporo zmienić w branży.

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 15:15
HDR10+ jako rywal Dolby Vision 2 już wkrótce

HDR10+ Advanced to nowy standard HDR od Samsunga, który jest rozwinięciem technologii HDR10+ wprowadzonej w 2017 r. U jej podstaw jest idea metadanych optymalizujących indywidualne sceny w filmach czy grach. Oznacza to, że zawartość z HDR10+ (tak jak też Dolby Vision) może kontrolować jasność i poziom kolorów każdej sceny z osobna, co przekłada się na większe niuanse obrazu.

W międzyczasie Samsung wprowadził też HDR10+ Adaptive (wariant, który stosuje AI do adaptacyjnego rozjaśniania/przyciemniania w zależności od ilości światła w pokoju) i HDR10+ Gaming do gier.

Teraz HDR10+ Advanced ma wprowadzić 6 nowych funkcji i są to:

  • HDR10+ Bright
  • HDR10+ Genre
  • HDR10+ Intelligent FRC
  • HDR10+ Intelligent Gaming
  • HDR10+ Local Tone-mapping
  • Advanced Color Control

HDR10+ Bright to funkcja, która pozwoli wycisnąć wyższą jasność telewizorom premium, do 4000-5000 cd/m2, gdyż zawartość w HDR jest zazwyczaj masterowana pod 1000 cd/m2. Dzięki HDR10+ Bright można będzie uzyskać jeszcze szersze pokrycie kolorów niż w przestrzeni DCI-P3.

Z kolei HDR10+ Genre ma oferować ulepszenia obrazu, które są konkretnie dopasowane pod dany gatunek filmowy.

Dalej, HDR10+ Intelligent FRC to adaptacyjne upłynnianie ruchu dopasowane pod typ zawartości (film, sport itp.), które reguluje intensywność tego efektu pod indywidualne sceny.

Natomiast HDR10+ Intelligent Gaming zapewnia mapowanie tonów w czasie rzeczywistym dla grania w chmurze (tutaj konieczne jest to, żeby dostawca cloud gamingu wspierał HDR10+ Advanced).

HDR10+ Local Tone-mapping zaś ma służyć optymalizacji obrazu przez zwiększenie kontroli stref wygaszania miniLED.

Advanced Color Control jest mechanizmem zaawansowanej korekcji barw dla telewizorów z szerokim gamutem.

HDR10+ Advanced ma wejść do wybranych modeli telewizorów z 2026 r., a więcej powinniśmy usłyszeć na targach CES 2026 w styczniu. Amazon Prime Video już zapowiedziało, że będzie wspierać nowy format obrazu, ale na resztę partnerstw trzeba jeszcze poczekać. Do tej pory HDR10+ wspierały też m.in. Apple, Disney+, Netflix, a także używało kilku innych producentów TV, w tym Hisense, TCL i Panasonic.

Źródła tekstu: Flatpanels