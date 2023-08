Koniec UPC Polska. Zostaje tylko Play

Dziś dokonał się ostatni etap przejęcia przez P4, operatora sieci Play, spółki UPC Polska. UPC to teraz Play, co zostało przypieczętowane formalnie wpisem do KRS. W planach są nowe oferty.

Z dniem 31 sierpnia 2023 roku następuje prawne połączenie spółek P4 i UPC Polska, które jest ostatnim etapem integracji rozpoczętej w kwietniu ubiegłego roku.

Wraz ze wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego UPC Polska staje się formalnie częścią spółki P4, która przejęła wszelkie prawa i obowiązki UPC Polska. Oznacza to, że obecni klienci UPC Polska mogą nadal korzystać ze swoich usług na dotychczasowych warunkach. Zarówno czas trwania umów, wysokość opłat, jak i dane rachunku bankowego do dokonywania wpłat pozostają niezmienione.

Operator sieci Play ogłosił plany przejęcie UPC we wrześniu 2021 r. Do finalizacji transakcji nabycia 100% udziałów w UPC Polska od poprzedniego właściciela, czyli Liberty Global, doszło jednak dopiero 1 kwietnia 2022. Wartość transakcji wyniosła ponad 7 mld zł. Od tego czasu trwał proces integracji obu marek, ale dopiero dziś doszło do formalnego połączenia operatorów.

W chwili przejęcia UPC Polska miał ponad 1,5 mln abonentów. Działał jako ogólnopolski dostawca internetu szerokopasmowego w technologii HFC (Hybrid Fibre-Coaxial) z prędkością do 1 Gb/s, oferował też telewizję kablową i telewizję mobilną UPC TV GO. Wtedy też w zasięgu sieci UPC znajdowało się ponad 3,7 mln gospodarstw domowych w Polsce.

Tuż po ogłoszeniu przejęcia, w maju 2022, operatorzy zaprezentowali wspólną ofertę powitalną, łączącą zalety obu sieci. Użytkownik, który wybrał usługi UPC, mógł zyskać 2 lata abonamentu Play za darmo (standardowa cena wynosiła 60 zł miesięcznie).

W maju 2023 r. Play wprowadził z pomocą UPC nowe usługi: światłowód do 5 Gb/s i Telewizję Nowej Generacji z systemem punktowym.

Od dłuższego czasu dało się też zauważyć znikanie marki UPC Polska z rynku. Widać to było na stronie operatora, coraz bardziej fioletowej, a także po likwidowanych salonach i punktach sprzedaży UPC. Klienci nie mogli też kupić internetu światłowodowego czy usługi telewizyjnej pod marką UPC – wszystko to oferowane było już przez Play.

Należąca do UPC sieć internetowa HFC stała się też częścią aktywów wniesionych przez Play do spółki Polski Światłowód Otwarty, która buduje ogólnopolską sieć szerokopasmową, dostępną wyłącznie w hurtowym modelu otwartego dostępu. Połowę udziałów w tym przedsięwzięciu ma francuska firma private equity – InfraVia Capital Partners.

Play zapowiada, że dalszy rozwój po połączeniu z UPC pozwoli na stworzenie kolejnych ofert dopasowanych do potrzeb nawet najbardziej wymagających użytkowników. Szczegóły nie są jeszcze znane.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl