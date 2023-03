Play sprzedał Francuzom światłowody UPC

Play chce stworzyć największą w Polsce stacjonarną sieć szerokopasmową w otwartym modelu dostępu. Ma to umożliwić współpraca z InfraVia Capital Partners. Dziś francuski fundusz nabył 50% udziałów w spółce zależnej Play, a tym samym aktywa UPC Polska.

Play rozpoczął strategiczną współpracę z InfraVia, francuską firmą private equity specjalizującą się w inwestycjach infrastrukturalnych i technologicznych. Operator podpisał z InfraVia przedwstępną umowę już w czerwcu 2022, dziś ją sfinalizował.

Docelowo współpraca ma zapewnić ponad 6 milionom gospodarstw domowych w Polsce szerokopasmowy internet w hurtowym modelu otwartego dostępu, z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury oraz z zapowiedzią dalszych znaczących inwestycji.

Na podstawie podpisanej dziś umowy InfraVia nabyła 50% udziałów spółki zależnej Play, Polski Światłowód Otwarty (PŚO), wcześniej pod nazwą FibreForce. Wartość transakcji nie została podana, ale w zeszłym roku mówiło się o kwocie 1,775 mld zł, a później – 2,375 mld zł.

W ramach umowy Play przekazał spółce PŚO aktywa sieci HFC należącej do UPC Polska obejmującej 3,7 mln gospodarstw domowych. Operator zapowiada, że PŚO rozszerzy zasięg usług internetu szerokopasmowego do ponad 6 milionów gospodarstw w perspektywie średnioterminowej.

Rozbudowa sieci światłowodowej oraz modernizacja obecnej infrastruktury HFC do technologii FTTH realizowana będzie w standardzie XGS-PON, co pozwoli operatorom na wykorzystanie sieci PŚO do świadczenia usług internetowych FTTH o prędkości do 5 Gb/s.

Współpraca Play z InfraVia przyspieszy rozwój największej otwartej sieci światłowodowej w Polsce. Nasze ogromne inwestycje w infrastrukturę światłowodową umożliwią milionom polskich klientów korzystanie z superszybkiego internetu, który jest niezbędny w codziennym życiu każdego z nas. Decyzja o zaoferowaniu otwartego dostępu do infrastruktury jest zgodna z misją Play zapewnienia wolności wyboru wszystkim klientom, a to przełomowe podejście przyspieszy cyfryzację Polski

– powiedział Jean Marc Harion, Prezes Grupy Play.

Infrastruktura sieciowa będzie dostępna dla innych operatorów telekomunikacyjnych w otwartym i niedyskryminującym modelu dostępu. Play przekonuje, że finalizacja transakcji zmienia sytuację na rynku poprzez udostępnienie największej sieci szerokopasmowej w modelu hurtowym każdemu operatorowi w Polsce. Zapewnia to też lepszy dostęp do usług szerokopasmowych klientom w całym kraju.

Zobacz: Play chwali się wynikami. W 2022 roku było znakomicie

Zobacz: Tauron dociągnął światłowód do ponad 100 tys. gospodarstw

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock