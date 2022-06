Play sprzedaje Francuzom światłowody UPC

Play szykuje rewolucję w światłowodach. Szerokopasmowa infrastruktura UPC Polska ma zostać przeniesiona do spółki FibreForce, której 50% udziałów ma zostać sprzedane francuskiej spółce InfraVia Capital Partners.

Grupa Iliad, która świadczy w Polsce usługi pod markami Play i UPC, poinformowała o połączeniu sił z francuską spółką InfraVia Capital Partners. Celem takiego działania ma być zapewnienie 6 milionom gospodarstw domowych w naszym kraju Internetu światłowodowego w nowym otwartym modelu dostępu do sieci już istniejącej oraz planowanej do wybudowania.

Na mocy umowy przedwstępnej, która podlega zatwierdzeniu przez regulatora, InfraVia Capital Partners nabędzie za 1,775 mld zł 50% udziałów w spółce zależnej Grupy Play, działającej pod nazwą FibreForce. Do końca 2022 roku Grupa Play planuje przenieść do FiberForce infrastrukturę szerokopasmową UPC Polska (HFC i FTTx), obejmującą zasięgiem ponad 3,7 mln gospodarstw domowych. Dodatkowo, FiberForce ma ambicje zbudowania ponad 2 milionów dodatkowych przyłączy światłowodowych. Spółka udostępni swoją infrastrukturę sieciową innym operatorom telekomunikacyjnym (w tym Play i UPC) w otwartym i niedyskryminującym modelu dostępu, aby zmaksymalizować wykorzystanie wybudowanej infrastruktury przez konsumentów.

To partnerstwo jest kolejnym kamieniem milowym w umacnianiu naszej pozycji ogólnopolskiego lidera w zakresie infrastruktury, umożliwiając milionom nowych klientów w Polsce korzystanie z superszybkiego internetu. Dzięki modelowi otwartego dostępu hurtowego do sieci chcemy wyznaczać nowe standardy dostępu do łączy szerokopasmowych i zapewnić wszystkim wolność wyboru. Mamy nadzieję, że ta nowa inwestycja pomoże znacznie zmniejszyć lukę cyfrową i zapewni rozwój innowacji z korzyścią dla naszych klientów, społeczeństwa i gospodarki.